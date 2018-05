El TSJC sentencia que la vaga general del 8-N va ser legal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sentenciat que la vaga general del 8-N va ser legal. En l'auto, els magistrats de la sala social del TSJC exposa que la vaga no va ser abusiva i que la Intersindical-CSC tenia "legitimitat" per convocar-la. A més, subratlla que no hi ha proves que la finalitat de l'aturada fos "exclusivament política". D'aquesta manera, l'alt tribunal desestima la demanda que Foment del Treball va presentar contra el sindicat minoritari en què la patronal sol·licitava declarar il·legal la vaga del passat 8 de novembre en considerar que tenia objectius polítics.

Foment del Treball va presentar a finals de novembre una demanda contra el sindicat perquè considerava que l'aturada del 8-N tenia "motivacions polítiques" i per tant era "il·legal", perquè no es va convocar amb el termini mínim legalment previst de 10 dies i va al·legar també que el sindicat convocant només representa el 0,4% dels treballadors i, per tant, no té legitimitat per convocar una vaga general. A més, també va exigir una indemnització d'un mínim de 100.000 euros per danys i perjudicis ocasionats al teixit empresarial.

La patronal ja va demanar, prèviament a la presentació de la demanda, mesures cautelars per suspendre l'aturada, que el TSJC va desestimar la nit abans de la vaga general.

La Intersindical-CSC va assegurar que totes les vagues generals tenen un component polític, però defensava que la del 8 de novembre tenia raons econòmiques i laborals al darrere, com la suspensió de lleis socials del Parlament per part del TC o el decret del govern espanyol que va facilitar la fugida d'empreses de Catalunya.

Per la seva banda, la fiscalia va donar suport al sindicat en considerar que el caràcter polític de la vaga "no ha quedat acreditat", tot i admetre que "tota vaga té fonamentació política" i en aquest cas la situació política, com la intervenció de la Generalitat, provocava un "motiu laboral perfectament admissible".

Ara, la sala social del TSJC ha donat la raó a la Intersindical-CSC i considera que la vaga va ser "legal i legítima". D'aquesta manera, el tribunal ha desestimat la demanda de Foment del Treball perquè l'aturada fos il·legal i ha rebutjat tots els arguments de la patronal.

Segons recull la sentència, no s'ha provat que la vaga fos convocada exclusivament amb finalitat política. Els magistrats consideren que la convocatòria era "clarament una vaga mixta" amb "uns motius polítics però que estan relacionats amb altres clarament laborals" com, segons apunta, la crisi econòmica, la reforma laboral, la reducció dels salaris i l'afectació del decret per facilitar la "fugida d'empreses". D'aquesta manera, els magistrats consideren la vaga com un dret fonamental.

Així mateix, el tribunal indica que el sindicat no va fer "abús del dret a vaga" pel fet d'haver-se convocat en un primer moment en dies successius i, posteriorment, en una sola jornada i assenyala també que no aprecia ni frau de llei, ni mala fe ni temeritat.