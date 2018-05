Borràs, Mundó i Vila són informats dels seus delictes i Boya posa en dubte Llarena

Els exconsellers catalans Meritxell Borràs (Governació), Carles Mundó (Justícia) i Santi Vila (Empresa i Coneixement) han estat informats formalment aquest dimarts del seu processament per delictes de desobediència i malversació de cabals públics de boca del mateix instructor de la causa en el Tribunal Suprem, Pablo Llarena, davant el qual han rebutjat fer cap manifestació a part de mostrar-se en desacord amb les conclusions del magistrat.

La que sí que ha fet ús de la seva paraula ha estat l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, que ha defensat el dret d'autodeterminació i ha lamentat que la sentència d'aquest cas "ja està dictada".

El jutge Llarena considera que Borràs, Mundó i Vila també van eludir els requeriments del tribunal de garanties en aprovar el decret que regulava la convocatòria del referèndum.

A més, en la seva ordre de processament, assenyala que aquests consellers van autoritzar als seus departaments les accions i contractacions necessàries per fer possible la celebració de la consulta il·legal, així com la disposició de fons públics destinats per a altres finalitats.

Pel que fa a Boia --a qui únicament s'atribueix desobediència-- el magistrat del Tribunal Suprem diu en el seu acte que es va saltar les decisions del Tribunal Constitucional en registrar al Parlament la proposició de Llei de Transitorietat Nacional i fundacional de la República, que perseguia la 'desconnexió' de Catalunya, i presentar la del Referèndum.

A les portes de l'alt tribunal l'únic exconseller que ha contestat a les preguntes de la premsa ha estat Vila, qui ha manifestat que ni ell ni cap membre de l'exGovern de Carles Puigdemont va destinar "ni un sol euro de diners públics" de l'administració en l'1-O. "En conseqüència, l'acusació de malversació es demostrarà que és infudada", ha afirmat.

Per sobre de l'obediència, el mandat popular

Fonts presents en la diligència judicial han assenyalat que l'única a fer ús aquest dimarts de la seva paraula davant el jutge ha estat Boya, que ha posat en dubte la imparcialitat del magistrat instructor i ha dit que la sentència "ja està dictada", per la qual cosa considera que el veritable judici se seguirà "en instàncies internacionals".

També ha posat en dubte que hagi d'existir un delicte com el qual se l'imputa, que és el de desobediència, en considerar que acatar la llei no pot estar per sobre del mandat popular, i ha defensat el dret d'autodeterminació del poble català.

Després de concloure el tràmit, Boya ha manifestat als periodistes que totes les iniciatives parlamentàries qüestionades en aquest procediment judicial "naixien d'un programa electoral que era legal, de la voluntat democràtica de tots els catalans que el van votar i de la paràlisi total i absoluta per l'absència de diàleg per part de l'estat espanyol".

"Davant aquest panorama l'única cosa que podíem fer és seguir endavant obeint el mandat popular de la gent", ha afegit.

"Més d'un país ha dit ja que aquest és un judici polític i que s'estan vulnerant drets processals de molts encausats --ha afegit l'exdiputada de la CUP--. Llarena m'ha preguntat si la meva intenció és declarar-me culpable de rebel·lió com Forcadell i jo li he dit que al contrari, la meva intenció era demostrar que Forcadell és innocent, que se la està jutjant de forma parcial perquè no va haver-hi violència, la violència va ser només dels Cossos i Forces de seguretat de l'Estat l'1 d'octubre".

Borràs i Mundó van ser empresonats el passat 2 de novembre per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional que llavors instruïa la causa, Carmen Lamela, juntament amb la resta de membres de l'exGovern i després d'un mes en ella van pagar 100.000 euros per poder quedar en llibertat.

Vila, empresonat el mateix dia, només va passar una nit al centre penitenciari i va sortir l'endemà després de fer efectius els 50.000 euros que es van sol·licitar si escau. Quant a Mireia Boya, el jutge no va acordar cap mesura cautelar contra ella després de prendre-li declaració com investigada.

Fins a aquesta setmana, Llarena havia informat dels fets d'acusació a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i últim candidat a presidir la comunitat autònoma, Jordi Sànchez; el líder de l'associació catalana Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; els exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa; i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Aquest dilluns van passar pel despatx de Llarena els que eren membres de la Mesa del Parlament Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó i Joan Josep Nuet, tots ells processats pel delicte de desobediència.

La també exparlamentària Ramona Barrufet ha al·legat problemes mèdics i complirà aquest tràmit per videoconferència des dels jutjats de Lleida el proper 21 de maig.