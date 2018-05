Deixen en llibertat l'home acusat d'estafar 17 dones després de seduir-les

El jutge va deixar en llibertat provisional a Albert C., l'home acusat d'estafar 17 dones després de seduir-les i que va ser detingut ahir per no haver-se presentat a una citació judicial d'un dels múltiples processos que té oberts.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'acusat, que en la seva compareixença ens el jutge s'ha acollit al seu dret a no declarar, va quedar en llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat.

L'home va ser detingut ahir per la Guàrdia Urbana arran d'una ordre de crida i cerca que el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona havia dictat contra ell per no haver acudit a una citació judicial en el procés per estafa que té obert a aquest jutjat.

El detingut, de 36 anys, acumula almenys 17 denúncies, que estan en curs en diferents jutjats, per estafar dones amb les quals contactava per internet i després seduïa gràcies al seu aspecte físic i simpatia. Albert C. va ser detingut ahir després que la Guàrdia Urbana rebés una trucada anònima que alertava que era a l'Eixample.