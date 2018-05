Facebook instal·larà a Barcelona un centre per detectar «fake news»

Facebook ha triat Barcelona per posar en marxa un centre de control de notícies falses, que s'ubicarà a la Torre Glòries, a les plantes que ha llogat l'empresa austríaca Competence Call Center (CCC), han informat a Europa Press fonts pròximes.

CCC ha llogat 9.000 metres quadrats en vuit plantes de l'edifici barceloní, i treballarà per a la xarxa social fundada per Mark Zuckerberg, replicant un model que ja s'ha dut a terme a Alemanya, on compta amb un centre de control de continguts per a Facebook, segons publicava ahir «Cinco Días». En aquestes vuit plantes s'instal·laran 500 persones de CCC, un nombre pràcticament idèntic al que tenen en la instal·lació alemanya d'aquesta companyia a Essen per Facebook.

A la seva pàgina web, CCC publica una trentena d'ofertes de treball per a cobrir vacants a Barcelona, entre les quals figuren directors d'operacions, relacions humanes i qualitat, entre d'altres.

La torre, amb una superfície bruta de 37.614 metres quadrats i 34 plantes, és propietat de Merlin Properties i, després de la seva descarti com a seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA), està concebuda com un espai multiinquilino per albergar oficines. L'edifici, que està buit des de 2015 després de traslladar Agbar a la Zona Franca de Barcelona, passa per obres de rehabilitació i es preveu que estigui completament operatiu el 19 de maig.

CCC ha llogat els primers metres quadrats d'aquesta nova fase de l'edifici, en una operació que va comptar amb la consultora immobiliària Engel & Völkers com a intermediària.