Jordi Pujol se sent «dolgut» en «certs aspectes» de la seva obra de govern

Jordi Pujol ha afirmat aquest dilluns a la nit que se sent "dolgut" i "insatisfet" amb ell mateix en "certs aspectes" de la seva obra de govern. Pujol ho ha dit en un homenatge a Barcelona organitzat per amics i antics col·laboradors per reivindicar el llegat del president que va comanar durant més de 23 anys les regnes de la Generalitat. Ha estat la primera aparició en públic que ha fet des que va confessar que tenia un compte corrent sense declarar a Andorra, el juliol del 2014. Els organitzadors de l'acte han volgut reivindicar l'aportació al catalanisme de Pujol. I el president l'ha defensat, ha afirmat que la feina que s'havia fet havia estat gràcies a molta gent, però també ha admès "no tot" ha sortit bé. Ha estat aleshores quan ha afirmat que "personalment" se sent "insatisfet en certs aspectes i dolgut". I ha afegit: "Dolgut amb mi, no amb vosaltres. No amb el país, amb mi".