El TC manté vigent el vot delegat de Comín i Puigdemont

El ple del Tribunal Contitucional (TC) ha acordat per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara de Cs que demanava suspendre el vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín. El ple, però, no dicta les mesures cautelars i, per tant, la delegació del vot dels dos diputats continua vigent. En el recurs de Cs, presentat la setmana passada, la formació d'Albert Rivera sol·licitava al tribunal que acordés mesures cautelars urgents (mesures cautelaríssimes) per suspendre la capacitat dels dos diputats de votar a distància. A la providència, els magistrats argumenten que no "s'aprecia la urgència excepcional" que requereix la llei per aplicar mesures cautelaríssimes. El ple obre una peça separada i dona un termini de tres dies a la Fiscalia i al recorrent perquè presentin al·legacions.

Cs va recórrer divendres passat al Tribunal Constitucional per demanar que suspengués els acords de la Mesa del Parlament dels dies 3 d'abril i 24 d'abril, quan va aprovar la delegació de vot dels diputats Carles Puigdemont i Toni Comín respectivament.

En el recurs, la formació de Rivera s'emparava en l'article 56.6 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), que estableix que en el supòsit d'urgència excepcional "l'adopció de la suspensió i de les mesures cautelars i provisionals podran efectuar-se en la resolució de l'admissió a tràmit".

El ple, per unanimitat, ha acordat admetre a tràmit el recurs però no ha dictat cap mesura cautelar. Per tant, el vot delegat dels dos diputats residents a Bèlgica i Alemanya continua vigent. En el recurs, Cs defensava que "l'especial transcendència constitucional" emana del fet que el recurs va més enllà del perjudici causat als parlamentaris perquè "s'està violentant el dret fonamental dels ciutadans a la participació en els assumptes públics".

En canvi, els magistrats entenen que "no s'aprecia la urgència excepcional" que requereix la Llei del TC per dictar mesures cautelaríssimes.

A la providència, dona deu dies al Parlament perquè remeti els acords als quals fa referència el recurs de Cs i també dona el mateix termini perquè comparegui en el cas tothom que vulgui, excepte la part recurrent. També obre una peça separada i dona un termini de tres dies a la Fiscalia i al recorrent perquè presentin al·legacions.

Cs havia demanat al govern de Mariano Rajoy que fes també aquest pas al TC. En el cas dels recursos que presenta el govern espanyol, pot demanar la suspensió automàtica d'un acord en el moment que el tribunal l'admet a tràmit. Aquesta potestat només la té l'executiu, que no ha mogut peça.