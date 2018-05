García-Escudero obliga Cortès (ERC) a prometre acatar la Constitució en castellà

La portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortès, no va aconseguir ahir adquirir la seva plena condició de senadora autonòmica per Catalunya fins que va prometre acatar la Constitució en castellà, obligada pel president de la Cambra, Pío García-Escudero, el qual li va haver de demanar tres vegades.

Cortès, abillada amb una samarreta groga en la qual exigia en anglès la llibertat per als «presos polítics», va utilitzar una fórmula en la qual va acatar complir la Carta Magna «per imperatiu legal» i «l'alliberament dels presos polítics», pel «retorn dels exiliats» i «fins a la consolidació de la república catalana». Al començament del ple de la Cambra Alta, en presència del president del Govern, Mariano Rajoy, la parlamentària va intentar debades que García-Escudero li acceptés aquesta fórmula pronunciada únicament en català, perquè el president li va demanar fins en tres ocasions que fes servir el castellà. Finalment, i després d'acceptar fer-ho perquè li ho demanava el president i fent constar que «sempre» havia promès només en català, entre protestes de bona part de la Cambra, Mirella Cortès va acceptar manifestar el seu acatament en les dues llengües i va aconseguir que García-Escudero proclamés al ple que havia adquirit la condició de senadora, no sense afegir: «Ha costat!».



Dos petons

La topada no va ser obstacle perquè el president del Senat felicités la senadora d'ERC, a la qual va fer dos petons, per després seguir prenent acatament a nous parlamentaris més elegits pel Parlament de Catalunya.

El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar en la sessió de control del Govern espanyol en el Senat que l'Executiu s'està «ocupant» de l'escola catalana i del seu «model educatiu».

Així ho va dir en resposta a la pregunta del senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries, que va preguntar al ministre per la campanya d'assetjament nominal a professors per part de determinats polítics. En la seva resposta, el ministre Méndez de Vigo va instar el senador que li preguntés per l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i li ha retret que vagi al Senat a «armar brega».

Així, el titular d'Educació va indicar les mesures engegades pel Govern espanyol en matèria educativa a Catalunya.



Oposicions en universitats

Segons va enumerar, l'Executiu va convocar oposicions en centres universitaris, va donar subvencions per a la investigació, va fer seguiment a alumnes amb Síndrome de Down, va signar convenis amb ajuntaments per a la creació de noves escoles i instituts i ha eliminat barreres arquitectòniques en centres.

A més, Íñigo Méndez de Vigo va assenyalar que el Govern espanyol ha emès resolucions per aprovar 1.956 renovacions de concerts educatius a Catalunya.