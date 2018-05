JxCat preveu una investidura alternativa el 14 de maig i descarta noves eleccions

JxCat espera a la suspensió de la llei de presidència per activar l'alternativa a Carles Puigdemont amb un candidat, encara per decidir, que se sotmetria a una investidura el 14 de maig i en la qual podrà ser elegit en segona volta perquè el TC ha mantingut els vots delegats de Puigdemont i Antoni Comín.

Segons el viceportaveu de JxCat, Eduard Pujol, «aquest és el missatge de tranquil·litat: hi haurà Govern i no vull especular més», va insistir. En aquest sentit, considera que no hi ha «cap escenari imaginable» que porti Catalunya a una repetició de les eleccions.

De la seva banda, la portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, va reiterar que Carles Puigdemont és el seu líder i candidat i va rebutjar especular sobre la possibilitat d'un nom alternatiu.

«Ell és el nostre candidat, sempre ha estat el nostre candidat, i la pregunta és per què no es respecta el resultat de les eleccions», va denunciar.

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va explicar que hi haurà investidura com a molt tard dilluns vinent dia 14, «si pot ser de Puigdemont, però si no, d'un altre candidat», segons va detallar ahir en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Artadi va assegurar que el seu grup parlamentari va decidir que evitaria unes altres eleccions si depenia d'ells, i va incidir que si no es pot investir l'expresident català, es provarà de fer més endavant: «Evidentment provarem la investidura de Puigdemont. I si no, la deixarem per més endavant. No hi renunciem».



Perfil del candidat

Tot i això, va subratllar que la decisió de qui serà el candidat a la Generalitat no està presa: «És una discussió que està a l'aire, però és una decisió que ha d'acabar prenent el president».

Sobre el perfil del candidat, va dir que són moltes les qualitats que ha de complir, però en el moment actual ha de comptar amb «un extra de transversalitat» i és important la relació que tingui amb altres grups parlamentaris.

A més, va precisar que tampoc no està tancada la formació de govern: «No hem compartit noms amb ERC sobre conselleries. No ho tenim tancat al 100%, anem pas a pas».

Preguntada per si estaria disposada a ser candidata, després que el seu nom hagi sonat com a possible presidenciable, Artadi va assegurar: «Tots estem a la disposició del president Puigdemont».

JxCat i ERC es van reunir dilluns a última hora de la tarda per abordar com desencallar la investidura sense esgotar el termini màxim per fer-ho, que finalitza la mitjanit del dimarts 22 al dimecres 23 de maig.

Fonts coneixedors de la trobada van explicar que la reunió es va produir després que aquest dilluns al matí ERC assenyalés la necessitat d'abordar de forma conjunta amb JxCat una estratègia per concretar com materialitzar el desbloqueig de la legislatura.

Els republicans van reclamar a JxCat una investidura «efectiva», és a dir, la d'un candidat que no pugui ser impugnat per l'Estat i pugui formar Govern immediatament per deixar enrere l'aplicació de l'article 155. JxCat, segons fonts d'aquest grup, també ha traslladat avui a la CUP el full de ruta que va decidir el cap de setmana passat a Berlín, encara que els antisistema, que només ofereixen els seus quatre vots si és per investir Puigdemont i mantenen l'abstenció davant qualsevol altre candidat

La portaveu de CatECP en el Parlament, Elisenda Alamany, va afirmar que el fet de concentrar en Puigdemont el poder absolut sona més «monàrquic» que republicà. «Això xoca amb el moment constituent» que els independentistes diuen que volen utilitzar per construir una república on la gent pugui decidir tot».