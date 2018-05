Metges catalans reclamen als Col·legis que retirin el suport a l'1-O

Més de 1.500 metges catalans pertanyents als Col·legis Metges de Barcelona, Tarragona i Lleida van fer un manifest conjunt en què sol·liciten l'anul·lació dels acords a favor del referèndum de l'1 d'octubre que han anat pronunciant aquestes institucions i, en conjunt, pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMG) des del passat mes d'octubre.

Segons informa Redacción Médica els facultatius també sol·liciten la mateixa mesura per als posicionaments en contra de l'aplicació de l'article 155, que també van manifestar els Col·legis presidits per Josep Vilaplana (Girona i Consell de Col·legis), Jaume Padrós (Barcelona), Fernando Vizcarro (Tarragona) i Ramon Mur (Lleida). Si bé aquest últim s'ha posat en contacte amb aquest diari per aclarir que la posició de la institució lleidatana que dirigeix «no és ni a favor ni en contra» d'aquests comunicats: «La filosofia del Col·legi és que ni hi ha ni hi haurà posicionaments polítics».

En el document, a què va tenir accés Redacción Médica, els facultatius argumenten que: «Una Corporació Professional, en ser d'afiliació obligatòria, ha de cenyir-se a la matèria professional que li és pròpia, i no pot ni ha d'adscriure a una orientació ideològica concreta. Amb les seves actuacions el COMB i el Consell han presentat la seva doctrina ideològica com si fos la de tots».

Es tracta d'una via administrativa que, en cas de no prosperar en el seu objectiu, podria derivar en que acudeixin a la Justícia.

Almenys, així ho han assenyalat els que lideren aquesta iniciativa, que admeten que donaran un termini «de tres mesos» fins a considerar un «silenci administratiu» que els fes valorar recórrer a la via judicial.

Concretament, els col·legiats reproven que el CCMG s'adherís al manifest «Col·legis i Associacions Professionals de Catalunya davant del referèndum de l'1 d'octubre», i que rebutgessin la decisió de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, ja que «hem de vetllar per la salut dels pacients i la sanitat pública».