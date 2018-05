Rajoy insta ERC a sortir del «bucle absurd» i formar Govern «legal»

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va instar ahir ERC a sortir del «bucle absurd» d'anteposar els interessos personals «d'un sol individu», l'expresident Carles Puigdemont, als dels catalans i a deixar que s'investeixi un president «legal».

En resposta a una pregunta del senador gironí d'ERC Joaquim Ayats sobre el funcionament de la justícia a Espanya, el president de l'executiu va reclamar que deixin de preocupar-se tant per aquesta qüestió i d'atribuir responsabilitats a d'altres perquè ni l'Estat ni els jutges tenen la culpa que els independentistes siguin «incapaços» de formar govern.

Segons el seu parer, el que la «immensa majoria» dels catalans vol, hagin votat el que hagin votat, és que es formi «un Govern que atengui les seves necessitats dins de la llei, que governi per a tots i acabi amb la divisió de la societat».

Així, va reclamar als independentistes que acatin i respectin les lleis, així com els requeriments judicials, i deixin de generar «enfrontament i frustració» a la societat, a més de «fabular sobre fosques ingerències del Govern sobre els jutges i els tribunals».

El senador gironí va assegurar que els presos independentistes no són a la presó per haver comès un delicte de rebel·lió o sedició, sinó per «pura i simple venjança», per la qual cosa la justícia està en entredit a Catalunya, i «gran part de la població» se sent «atacada i no protegida».



«Funciona al revés»

Ayats va recriminar que la justícia a Espanya «funciona al revés», no d'acord amb les proves sinó atribuint primer el delicte, ja que només d'aquesta manera s'explica que diversos exconsellers siguin a la presó a Espanya, mentre que d'altres estan lliures a diversos països europeus.

Però també va criticar la sentència contra La Manada o que uns joves siguin a la presó «per una baralla en un bar», en referència als successos a Altsasu, i ha lamentat que aquestes sentències «injustes» posen «en entredit» la justícia i l'Estat de dret.



«Fora de la realitat»

La vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va subratllar que la reforma de la Llei de Presidència de la Generalitat per permetre una investidura a distància de Carles Puigdemont està «fora de la Constitució i de la realitat», i que el recurs al TC s'aprovarà avui.