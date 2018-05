Turull reclama la llibertat perquè encara té temps de ser investit

El conseller destituït de Presidència, Jordi Turull, ha reclamat als magistrats de la Sala d'Apel·lacions que el deixin sortir en llibertat perquè encara és a temps de ser investit i demostrar que vol "estendre ponts de diàleg" amb l'Estat, tal i com va defensar durant el debat fallit d'investidura. En el darrer torn de paraula, l'expresidenta del Parlament Carme Forcaell ha retret als magistrats que estigui empresonada per haver permès el debat parlamentari i ha criticat que això no passa "enlloc més". Totes les defenses han remarcat que mentre van estar lliures sempre van atendre els requeriments judicials i es van presentar puntualment a signar als jutjats. Ara bé, la Fiscalia, l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular (exercida per VOX) han demanat als magistrats que mantinguin Rull, Turull, Forcadell, Bassa i Romeva perquè aprecien risc de fugida (davant la proximitat del judici) i de reiteració delictiva.

La Guàrdia Civil ha traslladat a dependències del Suprem només a Carme Forcadell i Jordi Turull, ja que Rull, Bassa i Romeva han optat per no ser presents a la sala. Al final de la vista d'apel·lació, tots dos han fet una breu intervenció davant els tres magistrats del tribunal, que hauran ara de decidir si confirmen la decisió de Llarena del passat 23 de març d'empresonar-los o, si bé, els deixa en llibertat provisional. La decisió del tribunal es coneixerà en els propers dies.

Segons ha explicat l'advocat de Turull, Jordi Pina, el conseller destituït de Presidència ha aprofitat per reiterar la seva "voluntat de diàleg" i ha mostrat la seva "estranyesa" pel fet que en un país democràtic "s'empresoni un candidat enmig d'un debat d'investidura". En aquest sentit, ha demanat als magistrats que esmenin Llarena i el deixin sortir perquè encara és a temps (el termini s'acaba el 22 de maig) per ser invertit i fer realitat el seu programa electoral.

L'advocat ha explicat que han adjuntat el diari de sessions del Parlament del 22 de març quan Turull no va aconseguir el suport per ser investit president. Segons Pina, el programa electoral estava presidit per la paraula "diàleg" i Turull ha demanat poder sortir per demostrar que "vol estendre ponts amb el govern espanyol".

Tal com ja va declarar davant de Llarena durant les declaracions indagatòries, Turull ha tornat a exposar els seus dubtes sobre la "imparcialitat" de la justícia i ha dit que es considera un "pres polític".



Forcadell es defensa



L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell també ha aprofitat el darrer torn d'intervenció. Segons ha explicat la seva lletrada, Olga Arderiu, ha defensat la seva innocència i ha denunciat que "enlloc més" hi ha un president d'una cambra empresonat "per haver permès el debat parlamentari". Forcadell també ha posat de manifest les diferències que hi ha entre el seu processament per rebel·lió i el dels membres de la Mesa, que ho estan per desobediència.

Ha defensat que si la deixen lliure acatarà totes les mesures cautelars que li imposin, s'ha descrit com a pacifista i ha assegurat que mai emprendrà cap acció que comporti violència.



Rull i la "falta de confiança" en el Suprem



El conseller destituït Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha decidit no assistir personalment a la vista. A través del seu compte de Twitter, dimarts en donava els motius i mostrava la seva falta de confiança en els jutges del Suprem. "Demà no assistiré a la vista contra la interlocutòria de presó. Presentem l'apel·lació bàsicament per anar amb més arguments a Estrasburg. La meva confiança en la justícia que pugui impartir el Suprem és perfectament descriptible. Avui tot fa pensar que el Tribunal Suprem i justícia és un oxímoron", recull la piulada.

L'advocat de Dolors Bassa, Mariano Bergés, ha apuntat davant els magistrats que tenen l'oportunitat de "no castigar" aquells processats que han comparegut sempre davant el tribunal.



Defensen que han complert les cautelars



Totes les defenses han sostingut davant el jutge que "la millor manera de retornar a la normalitat democràtica" és deixar lliures els presos preventius. Han recordat als magistrats que tots cinc estaven en llibertat provisional des del 4 de desembre -per decisió de Llarena- i que "res va canviar" per decidir que tornessin a la presó el passat 23 de març.

Han apuntat que sempre havien atès els requeriments del tribunal i que han anat puntualment a signar mentre van estar en llibertat provisional. En aquest sentit, doncs, demanen que puguin tornar a sortir lliure perquè es comprometen a complir amb les mesures cautelars.

El lletrat del conseller destituït Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha preguntat directament als magistrats per què consideren que hi ha risc de fugida ara i no abans.



Acusacions mantenen acusacions



Uns arguments, però, que no han convençut les acusacions. Advocacia de l'Estat, VOX i Fiscalia que sol·liciten als magistrats que els mantinguin a la presó.

En una nota de premsa, el ministeri públic considera que es mantenen els indicis de criminalitat respecte dels delictes de rebel·lió i, en el cas dels exmembres del Govern, també de malversació. "Concorren els fins constitucionalment legítims per evitar el risc de reiteració delictiva i el risc de fugida dels cinc processats", recull el comunicat.

Per part de VOX, l'advocat Javier Ortega assegura que han intentat "rebatre amb arguments polítics uns fets jurídics" i ha criticat que es continuïn autodenominant "presos polítics". "El que eren proves indiciàries ara són certeses probatòries", ha defensat Ortega, que assegura que amb la proximitat del judici –i davant la possibilitat de petició de penes altes- el risc de fugida augmenta.