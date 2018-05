Arrimadas diu que Torra ha estat designat a dit i que és "més del mateix"

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dijous que Quim Torra (JxCat) ha estat designat a dit per Carles Puigdemont com a candidat a la investidura i que representa "més del mateix".





8 años de procés. 6 meses de bloqueo. Otro candidato puesto a dedo en el último momento nombrado por ser fiel a Puigdemont y al procés. ¿Más de lo mismo? Necesitamos un Presidente que reconozca el fracaso del procés, que respete las leyes y las resoluciones y gobierne para todos — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 10 de mayo de 2018

En una anotació a Twitter recollit per Europa Press, ha assenyalat que Catalunya acumula vuit anys de procés sobiranista i sis anys de bloqueig institucional: "Un altre candidat posat a dit en l'últim moment nomenat per ser fidel a Puigdemont i al procés"."Necessitem a un president que reconegui el fracàs del procés, que respecti les lleis i les resolucions i governi per a tots", ha considerat.