Imputen l'exdelegat del Govern a la UE pel pagament dels observadors l'1-O

El jutge que indaga els preparatius del referèndum a Catalunya ha citat a declarar com a investigats l'exdelegat de la Generalitat davant la Unió Europea (UE) Amadeu Altafaj i tres càrrecs més del Departament d'Exteriors, pels pagaments als observadors internacionals de l'1-O.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha citat per al pròxim 6 de juny Altafaj, que va ser alt càrrec i portaveu de la Comissió Europea abans de ser nomenat representant permanent de la Generalitat davant la UE.

Per a aquell mateix dia, el jutge va fixar les declaracions com a investigats de l'exsecretari general d'Exteriors Aleix Villatoro, l'exsecretari general del Diplocat Albert Royo i de Marta Garbasall, directora de Serveis del Departament d'Exteriors que dirigia Raül Romeva. L'objectiu d'aquests interrogatoris és descobrir si el Govern va malversar fons públics en les despeses dels observadors internacionals que van ser designats per supervisar el referèndum d'independència de l'1-O.

Gairebé 200.000 euros



La Guàrdia Civil sosté en un informe que la Generalitat va poder destinar fins a 177.065 euros en els desplaçaments dels observadors internacionals que havien de garantir la validesa de l'1-O, dels quals de moment asseguren tenir constància que es van pagar 119.700 euros.

De fet, el passat 12 d'abril el jutge va ordenar registrar les oficines del Diplocat -organisme dependent d'Exteriors encarregat de projectar la imatge internacional de Catalunya que va ser dissolt aquell mateix dia en aplicació de l'article 155 de la Constitució-, a la recerca de documentació relacionada amb els pagaments als observadors internacionals. El magistrat va ordenar aquella diligència arran d'un altre informe de la Guàrdia Civil que va constatar dues transferències ordenades per Altafaj des dels comptes de la Delegació de la Generalitat davant la UE al The Hague Center for Strategic Studies, els dies 21 de setembre i 9 d'octubre passats, en concepte de «contracte de serveis».