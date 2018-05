Millo fixa en 500 els professors que «adoctrinen» a l'escola

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va xifrar en uns 500 docents catalans els afectats pels 134 casos de presumpte adoctrinament que el Ministeri d'Educació està tractant.

En declaracions a RNE-Ràdio 4 i preguntat per la reunió de dimarts dels secretaris d'Estat d'Educació i Interior amb guàrdies civils pares d'alumnes de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, presumptament vexats per professors després de l'1 -O, va dir que va ser a porta tancada i va servir per transmetre'ls el suport del Govern.

Millo va dir que aquest cas no és general a tot el sistema educatiu català, però «és mentida negar l'existència de casos determinats i concrets en què el comportament (del profesorat) és inadmissible».

«Hem vist casos en què el professor que havia actuat així ha demanat perdó a la família», va assegurar, i va xifrar en 134 els casos similars que s'estan tractant, que afecten uns 500 docents, va dir.

La diputada del PP al Parlament Andrea Levy va assegurar aquest dimarts que hi havia 134 casos d'«adoctrinament i assetjament» a les escoles catalanes des de setembre, que alguns s'havien denunciat judicialment i altres davant l'Alta Inspecció de la Delegació del Govern, i s'estaven analitzant.



La reunió amb els pares

Els secretaris d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i d'Educació, Marial Marín, es van reunir dimarts amb els familiars dels alumnes de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, fills de guàrdies civils, que van ser presumptament «humiliats» per diversos professors després de l'1-O.

Segons van informar a Efe fonts coneixedores de la reunió, que va tenir lloc a la seu barcelonina de la Delegació del Govern a Catalunya i que va durar una hora i mitja, a la reunió hi van assistir sis pares, guàrdies civils, i una mare d'alumnes de l'institut IES Palau. La reunió va comptar també amb l'assistència del delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, el cap de la Zona de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, el cap de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote, i el cap de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca.