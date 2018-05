Perfil.- Quim Torra, exlíder d'Òmnium proper a Puigdemont per presidir el Govern

L'escriptor, editor i diputat de JxCat Quim Torra (Blanes, Girona 28 de desembre de 1962), que va ser president interí d'Òmnium Cultural el 2015, ha estat designat candidat a liderar la Generalitat com 131 president i succeirà així a Carles Puigdemont, cessat a l'octubre en aplicació de l'article 155 de la Constitució.

L'elecció certifica de nou d'haver dirigit alguna de les dues principals entitats sobiranistes de Catalunya, l'ANC i Òmnium Cultural, s'ha convertit en els darrers anys en un trampolí per passar a la política activa en càrrecs d'especial rellevància.

L'expresidenta d'Òmnium Muriel Casals va ser diputada d'JxSí --fins la seva mort al febrer de 2016--, l'expresidenta de l'ANC Carme Forcadell va ser presidenta del Parlament, i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez és líder de JxCat a la Cambra i ha optat a la investidura en dues ocasions --tots dos són a la presó--.



Quim Torra a l'empresa privada

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va treballar durant anys a l'empresa privada abans de traslladar-se a Suïssa, on va ser executiu d'una companyia asseguradora dos anys, i va tornar a Catalunya per dedicar-se al articulisme i l'assaig polític.

Ha publicat una desena de llibres sobre història de Catalunya, el periodisme i biografies, i el 2009 va rebre el Premi Carles Rahola d'assaig per 'Viatge involuntari a la Catalunya impossible', un recorregut per la història del periodisme català que barreja història i ficció per narrar la vida de Lluís Capdevila, Àngel Ferran i Francesc Madrid.



Quim Torra, editor i escriptor

El 2008 va fundar l'editorial A Contravent, especialitzada en el periodisme literari i d'humor, que s'ha centrat en la publicació d'assajos i en la recuperació de l'obra periodística catalana de les dècades de 1920 i 1930.

Membre d'Òmnium i de l'ANC, va ser impulsor d'una demanda contra el Tribunal Constitucional (TC) al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg per la sentència de la cort espanyola sobre l'Estatut, tot i que les instàncies europees van rebutjar la iniciativa .

També va ser gerent de Foment del districte barceloní de Ciutat Vella durant el mandat de Xavier Trias (PDeCAT), i al juny de 2012 va assumir la direcció del Born Centre Cultural --actual Born Centre de Cultura i memòria--, càrrec que va deixar al setembre de 2015, poc després de les eleccions municipals que va guanyar Ada Colau (BComú).

Quan la presidenta d'Òmnium Muriel Casals es va incorporar el 2015 a la llista electoral de JxSí com a número 3 per Barcelona, ??ell va ser designat president interí --ja era vicepresident de l'entitat--, fins que al desembre de 2015 es va triar a Jordi Cuixart com a líder.



Quim Torra: "Ni un mil·límetre"

En dissoldre el Parlament el president del Govern, va decidir incorporar-se com a independent a la llista liderada per Puigdemont, JxCat, com a número 11 per Barcelona, ??i ara presideix la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

Va ser precisament Torra que va defensar l'1 de març la resolució del Parlament que buscava legitimar el Govern cessat i a Puigdemont com a president de la Generalitat, i ha avisat llavors que JxCat no anava a retrocedir "ni un mil·límetre" a defensar la República.

"Hem de dir més que mai, de manera clara i serena, que ningú ens farà callar ni abdicar dels principis i idees que vam defensar ahir, defensem avui i defensarem matí. La causa de la independència és legítima", ha sentenciat.

Els seus detractors li retreuen tenir una visió etnicista del procés sobiranista al·legant que, abans de saltar a la primera línia de l'exposició mediàtica, va fer tuits despectius "contra els espanyols".