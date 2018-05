El selvatà Quim Torra, candidat a la presidència de la Generalitat

L'escriptor, editor i advocat gironí Joaquim Torra i Pla ha estat l'escollit per Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat després que el Tribunal Constitucional tanqués ahir la possibilitat d'una investidura a distància, Puigdemont ho ha anunciat a les xarxes socials a les 20.15 hores.

Nascut a Blanes l'any 1962 i vinculat directament amb Santa Coloma de Farners, Torra va ser director del Born Centre Cultural, ara a la Revista de Catalunya, i el 2015 el van nomenar com a president d'Òmnium en substitució temporal després de la mort de Muriel Casals. Torra era el número 11 de la llista de Junts per Catalunya (JxCAT) per Barcelona en les últimes eleccions generals del 21 de desembre i ha estat un dels membres de confiança del president cessat.

Torra va néixer a Blanes quan el seu pare, també Quim Torra, enginyer industrial, treballava per a l'antiga tèxtil SAFA. Amb tot, la major part de la seva vinculació gironina la té amb Santa Coloma de Farners, on actualment hi resideix la major part de la seva família (el seu pare va ser regidor d'Urbanisme el 1991) i on l'actual candidat de JxCAT a la presidència de la Generalitat va ser pregonar de la Festa Major l'any 2011.

Quim Torra, el nom que sortirà a la cita a Berlín

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha citat aquest divendres a Berlín la cúpula del seu partit: la presidenta del PDeCAT, Neus Munté; la coordinadora general, Marta Pascal, i la presidenta del Consell Nacional, Mercè Conesa, han explicat a Europa Press fonts del partit.

La reunió es produirà per abordar la investidura i el nou escenari que s'ha obert des d'aquest dimecres: el Tribunal Constitucional ha vetat de nou que l'investit pugui ser Puigdemont i l'expresident haurà de buscar una alternativa.

Es preveu que l'alternativa es conegui en les properes hores o dies, ja que ara mateix la previsió de JxCat és que els dos debats d'investidura se situïn el dilluns 14 de maig i el dimecres 16, han explicat fonts sobiranistes.

Després d'unes setmanes barrejant diversos noms com a possibles recanvis de Puigdemont, ara torna a recobrar protagonisme el del diputat de JxCat i expresident d'Òmnium Cultural, Quim Torra.

Torra compleix amb dos requisits bàsics per ser president: el primer legal, té acta de diputat i cap causa judicial pendent, i el segon polític, és fidel a Puigdemont i podria acceptar ser un president transitori fins que JxCat intenti de nou investir l'expresident.



Confecció del govern de Quim Torra

El triat per Puigdemont haurà de formar un nou Govern, que JxCat i ERC porten negociant des de gener i que es repartiran al 50 per cent, ja que van aconseguir uns resultats molt similars en els últims comicis --34 i 32 escons respectivament--.

Per part d'ERC, els candidats més consolidats per ser consellers són Pere Aragonès per al departament d'Economia, i les actuals diputades d'ERC al Congrés Ester Capella per a Justícia i Teresa Jordà per a Agricultura.

Per part de JxCat, els noms amb més força són els d'Elsa Artadi per una de les carteres de pes, l'alcalde Marc Solsona per a Governació i l'expresident de l'entitat municipalista ACM Miquel Buch per al departament d'Interior.

Una de la incògnites que segueixen obertes és si el nou president tractarà de situar en l'Executiu exconsellers que actualment estan a la presó o a l'estranger: la lògica que sempre ha defensat JxCat és restituir al màxim el Govern revocat pel 155, però aquesta opció ha anat perdent força en les últimes setmanes.

El delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, ha advertit aquest dijous que l'aplicació de l'article 155 només s'aixecarà si els consellers acaten públicament l'Estatut i la Constitució en assumir el càrrec.

Així, els primers passos del nou Executiu seran claus per determinar el final de la intervenció de l'autonomia catalana; en la seva última intervenció en el Parlament, Torra va avisar que JxCat no renunciaria "ni un mil·límetre" a defensar la república catalana.