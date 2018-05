Quim Torra: "Honorat per la confiança rebuda, accepto amb responsabilitat i voluntat de servei al país"

El diputat de JxCat Quim Torra ha agraït a través del seu compte de Twitter que Carles Puigdemont l'hagi escollit com a candidat a la presidència de la Generalitat. "Honorat per la confiança rebuda, accepto amb responsabilitat i voluntat de servei al país", han estat les primeres paraules públiques després que Puigdemont hagi fet pública la seva elecció a través d'un vídeo difós per les xarxes socials.





Honorat per la confiança rebuda, accepto amb responsabilitat i voluntat de servei al país l'encàrrec del President legítim de Catalunya @KRLS i de la resta dels meus companys de @JuntsXCat



li ha encarregat la "governança interior" i la tasca de "garantir el respecte al mandat de l'1-O". Així mateix, el president cessat pel 155 també ha volgut deixar clar que es tracta d'una període de "provisionalitat" i no d'una etapa definitiva.