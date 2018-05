Els polèmics tuits de Quim Torra

El selvatà Quim Torra, designat per Carles Puigdemont per presidir la Generalitat és un actiu tuitter on ha fet més de 17.500 piulades en els últims dos anys. El diputat és un antic usuari de la xarxa on era un polèmic opinador sobre temes culturals i literaris però també sobre l'actualitat política. Tot i que va esborrar molts dels seus missatges més controvertits, alguns internautes el van conservar i ara els reproduïm:



- "Francesos i espanyols comparteixen la mateixa concepció anihiladora de les nacions que malviuen en els seus Estats".



- "[Els catalans] anem en cotxes particulars i ens ho vam pagar tot. No fem com els espanyols".



- "Evidentment, vivim ocupats pels espanyols des de 1714".



- "Els espanyols a Catalunya són com l'energia: no desapareixen, es transformen".



- "Fora bromes. Senyors, si seguim aquí alguns anys més correm el risc d'acabar tan bojos com els mateixos espanyols".



- "Sobretot, el que sorprèn és el to, la mala educació, la pijería espanyola, sensació d'immundícia. Horrible".



- "Vergonya és una paraula que els espanyols fa anys que han eliminat del seu vocabulari".



- "Escoltar parlar a Albert Rivera de moralitat és com escoltar els espanyols parlar de democràcia".



- "Els espanyols només saben espoliar".



- "[Els del PSC], pobres, parlen l'espanyol com els espanyols".



Després va tornar per continuar sembrant polèmica:







Bona tarda. Desapareixo uns mesos i em trobo amb el meu compte piratejat i la guerra civil indepe en marxa. Moment per tornar — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) January 3, 2016

Acostumo a pensar que sempre hem de fer el contrari del que diu aquesta senyora. En aquest cas, n'estic convençut. https://t.co/aSTQvS6PVj — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) April 26, 2018

L'estat mai no en té prou, sempre queda una humiliació més a practicar. De nosaltres depèn aturar-ho. https://t.co/eviy9pqxL6 — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) April 21, 2018

Viure permanentment amenaçats en el Regne d'Espanya o viure lliures a la República Catalana. No hi ha més. https://t.co/ys9z5FgA17 — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) April 20, 2018

A què es dedicaran els Ministres espanyols d'interior quan siguem independents? — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) June 22, 2016