Rajoy, obert a «dialogar» quan hi hagi un nou govern a Catalunya

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dijous que està "disposat" a obrir "un procés de diàleg" amb Catalunya un cop es constitueixi un nou govern que "no divideixi" els catalans. Segons Rajoy, la situació política que es viu a Catalunya "ja és una mica ridícula" perquè "estem tots pendents d´un senyor que té segrestada la voluntat del Parlament de Catalunya", en referència a Carles Puigdemont. En aquest sentit ha apuntat que el que Catalunya "necessita" en aquests moments és "recuperar la normalitat institucional, econòmica i social" i un govern "de tots que compleixi la llei". "Jo estic disposat a parlar amb aquest govern sense cap altre límit, lògicament, que el que estableix la llei", ha afirmat abans d´insistir que la formació d´aquest executiu ja és una "urgència nacional" perquè la situació "està afectant la inversió estrangera, i pot afectar l´economia i el benestar de la gent". Per això ha afirmat que la seva "esperança" és que hi hagi un govern "tan aviat com sigui possible" i farà "tot el que estigui a les seves mans per ajudar a normalitzar la situació". Rajoy també ha fet referència a la crisi amb Ciutadans i ha restat importància a la ruptura dels acords anunciada aquest dijous per Albert Rivera. "sóc optimista", ha dit, i "faré tot el que sigui necessari per mantenir aquest pacte".

En una entrevista a Antena 3, el president espanyol ha evitat comentar les resolucions del jutge Llarena, que aquest dimecres va obrir la porta a rebaixar els delictes que s´imputen a la cúpula del procés independentista, en un gest que s´ha interpretat com l´evidència de les dificultats que té per sostenir els delictes de rebel·lió que justifiquen les presons provisionals.

"Jo respecto qualsevol decisió que adopti el jutge Llarena i qualsevol altre jutge espanyol", ha dit Rajoy, que ha relativitzat –a preguntes d´un ciutadà- els motius pels què la justícia belga i alemanya no lliuren els polítics exiliats en no apreciar els mateixos delictes que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

En aquest sentit ha volgut assenyalar que ni la justícia belga ni l´alemanya "no han adoptat una decisió definitiva" i per tant "caldrà esperar", i ha afegit que aquests tipus de situacions són "normals" i també passen "a Espanya" on les decisions judicials es poden recórrer a instàncies superiors. "Això és un dels pilars de la democràcia", on "hi ha garanties per a les persones".

Segons Rajoy "la clau" en la qüestió de les causes penals contra la cúpula del procés és que "no pretenguem tots ser jutges" perquè això "no condueix enlloc". La separació de poders, ha dit, és "el millor sistema", i cal que sigui un jutge qui adopti les decisions sobre aquestes qüestions. "El que hagin dit sobre rebel·lió o sedició és la seva funció" i "l´important és respectar aquestes decisions", ha dit.

"El que sigui necessari" per mantenir l´acord amb Rivera

Rajoy també s´ha mostrat esperançat que el PP i Ciutadans continuaran "junts" en l´estratègia de la defensa de la "sobirania nacional i el sistema democràtic" respecte a Catalunya, després que el líder de Cs va donar per trencats ens acords en aquesta matèria adduint que l´executiu espanyol falla en el control dels independentistes.

Segons el president espanyol, l´episodi d´aquest dimecres –on ell va qualificar ´"aprevechategui" Rivera i aquest va respondre donant per trencats els acords- és "poc important" respecte a la resolució del conflicte a Catalunya. El més destacat, ha dit Rajoy, és que tan PP com Cs i PSOE estan d´acord en "l´essencial".

"Soc optimista" i "crec que el pacte ha funcionat i s´ha de mantenir", ha dit Rajoy, que ha apuntat que farà "el que sigui necessari" per mantenir l'acord. En aquest marc ha negat taxativament que hagi parlat amb el PNB sobre presos, sobre el trencament de la caixa de la Seguretat Social o sobre altres qüestions no incloses a l´acord per poder tramitar els pressupostos generals de l´Estat, com tampoc sobre no presentar un recurs contra el vot delegat de Puigdemont i Comín, com va apuntar Rivera.

Respecte a ETA, ha avançat que independentment del fet que l´organització s´hagi dissolt ell mantindrà "la mateixa política" que fins ara. "No m´he mogut, i a vegades a la vida és millor quedar-se on un està", ha dit Rajoy, que ha insistit que "la millor política penitenciària és la llei".