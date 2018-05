El TC manté el vot delegat de Comín i Puigdemont

El ple del Tribunal Contitucional (TC) ha acordat per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara del PPC que demanava suspendre el vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín. No obstant, el ple no ha dictat les mesures cautelars i, per tant, la delegació del vot dels dos diputats continua vigent. A la providència, els magistrats apunten que no "s'aprecia la urgència excepcional" que requereix la llei per aplicar mesures cautelaríssimes. El ple obre una peça separada i dona un termini de tres dies a la Fiscalia i al recorrent perquè presentin al·legacions.