El TC suspèn la llei que permet la investidura a distància de Puigdemont

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) va admetre a tràmit i va deixat en suspens la llei de presidència de la Generalitat, reformada recentement el Parlament. La decisió es va adoptar de manera unànime pels dotze magistrats.

Diversos articles poden permetre una investidura a distància de l'expresident Carles Puigdemont, processat per presumpta rebel·lió pel Tribunal Suprem i actualment a Alemanya. Els articles impugnats queden suspesos almenys cinc mesos (prorrogables) mentre el tribunal resol sobre el fons en aplicar-se l'article 161.1 de la Constitució, que preveu prendre aquesta mesura automàticament una vegada es comencen a tramitar recursos d'inconstitucionalitat impulsats pel Govern espanyol.

A petició de l'Advocacia de l'Estat, el TC acorda notificar personalment al president del Parlament, Roger Torrent, i als altres membres de la Mesa, i que se'ls adverteixi del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. El recurs elaborat pels serveis jurídics de l'Estat entén que els preceptes que emparen la investidura no presencial resulten clarament inconstitucionals i adverteixen que aquesta modificació legal «altera les regles del joc de la vida parlamentària en un moment essencial» i de «forma arbitrària» amb la finalitat d'aplicar-se a «un cas específic», en al·lusió a Carles Puigdemont.



Resposta del president

El president del Govern, Mariano Rajoy, va qualificar ahir de «gran notícia» la decisió del Tribunal Constitucional.

«És una gran notícia la decisió del Tribunal Constitucional que estableix que per ser elegit president d'una comunitat autònoma cal acudir al Parlament. Pur sentit comú», va rescriure Rajoy en el seu compte de Twitter.

JxCat ja es prepara per activar el quart candidat a la investidura. Després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi admès a tràmit aquesta el recurs, la formació que lidera Carles Puigdemont aborda, ara sí, l'anomenat pla D. La intenció de JxCat és investir aquest quart candidat la setmana que ve. La formació independentista majoritària aposta per fer la primera volta dilluns 14 i, si fes falta -tot apunta que serà així-, una segona volta dimecres 16. Ara que el TC ja ha tancat la porta definitiva a Puigdemont, s'espera que el president destituït anunciï el nom del quart candidat entre divendres i dissabte -més probable- en una intervenció des de la capital alemanya, que no s'espera que sigui oberta a la premsa. Sobre la taula continua sonant amb força la portaveu del grup, Elsa Artadi; el diputat Toni Morral; el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa; així com d'altres. Puigdemont també podria apostar per algun alcalde de la llista com a president «provisional».La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, va asseugrar que el recurs del govern espanyol en contra de la reforma de llei de la presidència era «previsible» i va defensar que, de fet, els independentistes l'esperaven per mantenir «la seva estratègia de victimisme».