Citen a declarar l'empresari Jami Matamala el 29 de maig

El jutge Diego de Egea ha citat el 29 de maig com a imputats per un delicte d'encobriment a les quatre persones que acompanyaven l'expresident Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya: dos mossos d'esquadra, l'empresari Josep Maria Matamala i l'historiar Josep Lluís Alay. El jutge de l'Audiència Nacional ha citat els quatre aquell dia per prendre'ls declaració com a investigats després d'admetre a tràmit el passat 11 d'abril una denúncia de la Fiscalia per aquests fets. Això no obstant, la data de citació podria canviar perquè l'advocat d'un d'ells ja ha informat el jutjat que aquell dia no podria assistir el seu client perquè li coincidia amb una altra cita, han informat fonts jurídiques. Arran de la detenció de Puigdemont el passat 26 de març, la Fiscalia va obrir una investigació als quatre acompanyants de Puigdemont.