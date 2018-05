L'ANC titlla d'«error» renunciar a investir Puigdemont

L'ANC va manifestar que és un «error» renunciar a la investidura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i situar en el seu lloc el diputat de JxCat Quim Torra, i va avisar que només l'avalarà si aplica els resultats de l'1-O. «L'ANC considera que investir Puigdemont és l'acte de sobirania del Parlament que restitueix el Govern legítim i investir un altre president seria un error. Malgrat això, estarem al costat del candidat Quim Torra sempre que implementi el mandat de l'1-O», va expressar l'entitat presidida per Elisenda Paluzie en un tuit.

Per part seva, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va felicitar Torra i va demanar «estar tots» amb ell i amb l'expresident Carles Puigdemont. Ho va fer en un apunt a Twitter en el qual va adjuntar una fotografia del moment en què Torra «va acceptar formar part de JxCat».

En aquest sentit, el PDeCAT va agrair a Puigdemont la seva «generositat en renunciar a ser investit» i va traslladar el seu «suport» al nou candidat, al qual també va desitjar «el màxim encert». En un comunicat, el partit va destacar el seu «compromís de preservar el lideratge polític i moral» de Puigdemont i va expressa la seva «confiança» cap a l'expresident «per culminar la tasca que li ha estat encarregada».

La portaveu d'aquesta formació, Maria Senserrich, va traslladar «tot el suport i la confiança pel nou repte» a Quim Torra en un missatge a través de Twitter. Senserrich també va traslladar a Puigdemont «tot el suport i agraïment» per la seva decisió «en aquests moments tan difícils i excepcionals». «Preservarem el seu lideratge i culminarem el seu llegat», va assenyalar.

Per part seva, l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va assenyalar a Twitter: «Sort i encerts Quim Torra!», mentre que el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián va felicitar Torra i va enviar un missatge a la Guàrdia Civil: «Una cosa Guàrdia Civil. Es diu Quim Torra, no Joaquín Tuesta», -la traducció literal del seu nom-.

Òmnium Cultural també va celebrar la designació de Quim Torra com a candidat a la presidència de la Generalitat. L'entitat va piular a Twitter que «a la família d'Òmnium» coneixen «el compromís» de Torra «amb el país». Van recordar que va ser president d'Òmnium, tot afirmant que és «estimadíssim per tots». En una altra piulada, el vicepresident de l'associació, Marcel Mauri, es va posar «al costat de l'amic i president» Torra, assegurant-li que «no has de tenir cap dubte que tindràs la teva família d'Òmnium al teu costat sempre».