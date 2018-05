Méndez de Vigo espera que Torra «com a venedor d'assegurances» valorarà «el risc» del que fa i diu

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertit aquest divendres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el seu executiu actuarà "amb la mateixa fermesa" a Catalunya si el nou Govern incompleix la llei i, per tant, la situació que va propiciar l´activació del 155 "es repeteix".

En aquest sentit, ha advertit que "com a venedor d´assegurances", el candidat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra, valorarà "el risc de les coses que diu i fa". De Vigo també ha avançat que un cop prengui possessió el nou executiu català, el 155 decaurà, i amb ell les mesures d´intervenció econòmica per part del Ministeri d´Hisenda, que "gairebé totes queden subsumides" a aquesta aplicació del 155. Això és, entre altres, l´obligació de presentar setmanalment els comptes del Govern al Ministeri aplicada a partir del 2017, així com el control directe dels pagaments de nòmines i serveis essencials.

En canvi, segons Méndez de Vigo, continuaran vigents les mesures de control del FLA que el titular d´Hisenda, Cristóbal Montoro, va activar el 2015.

El portaveu del govern espanyol ha evitat criticar Quim Torra malgrat "algunes coses que hem llegit", en referència als seus twits del 2012, i ha apuntat que "de moment" el que hi ha és "un candidat proposat per un senyor fugit".

"El govern el que ha de dir és que el candidat ha de complir els requisits que estableix la llei per a ser investit, i en el moment en què sigui investit s´ha d´acomodar el que estableix la Constitució i l´Estatut", ha sentenciat Méndez de Vigo.

En aquest marc ha apuntat que el 155 s´aixecarà en el moment en què prengui possessió el nou executiu, però ha alertat que el seu executiu "actua amb fermesa i serenitat" si el Govern se salta la llei.

"Si incompleixen la llei el govern tornarà a actuar exactament igual" perquè la llei "és la garantia dels drets de tots els catalans" i "no ens agradaria que es repetís una situació on hi ha un govern que obeeix als interessos d´una part dels catalans i no de l´altra, que volen ser espanyols, catalans i europeus", ha dit.



Aixeca part de la intervenció econòmica

Pel que fa a la intervenció econòmica, Méndez de Vigo ha anunciat que un cop es constitueixi el nou Govern, l´aixecament del 155 implicarà també que deixaran d´estar en vigor totes les mesures de control de les finances de la Generalitat aplicades a partir del 2017, que implicaven l´obligació del govern de justificar setmanalment les seves despeses.

Segons ha apuntat, serà així perquè aquesta intervenció del Ministeri d´Hisenda va quedar "subsumida" dins del 155. Implica que el govern espanyol també deixarà d´assumir directament el pagament directe –amb els fons de la Generalitat- de serveis essencials i nòmines de la Generalitat de Catalunya.

Aquella decisió va implicar també un tancament de totes les despeses considerades "no fonamentals" i un acord de no disponibilitat sobre els pagaments que no tinguessin a veure amb els serveis de sanitat, educació, serveis socials i nòmines, tot i que després es va relaxar aquesta congelació.



Es manté el control del FLA



En canvi, es mantenen les mesures aprovades el 2015 que van establir elements de vigilància addicional sobre els Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el pagament a proveïdors, que van implicar que aquestes partides es poden destinar únicament a serveis públics fonamentals i Hisenda manté el control de les operacions.

Méndez de Vigo ha evitat parlar dels suposats casos d´adoctrinament i assetjament a les aules catalanes, malgrat que el jutge ha arxivat la causa que afectava a cinc professors de Sant Andreu de la Barca. Segons Méndez de Vigo són denúncies que "estan sota supervisió judicial" i per tant "cal deixar treballar els tribunals".