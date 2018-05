Puigdemont pot ser inhabilitat per no declarar els seus béns

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pot acabar inhabilitat per una qüestió administrativa en no haver presentat la seva declaració de béns i interessos en els tres mesos següents a haver estat destituit en el càrrec, segons la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Així ho va confirmar el Ministeri d'Hisenda a Europa Press, qui precisa que la sanció que pot implicar aquest expedient és la d'inhabilitació per exercir càrrec públic, ja que es tractaria d'una infracció «greu»: segons la citada Llei, la inhabilitació seria per un període de quatre anys.

La Llei d'incompatibilitats de la Generalitat estableix en el seu article 12 que els alts càrrecs han de presentar una declaració patrimonial i d'interessos a l'inici del càrrec i una altra en els tres mesos següents a la destitució del mateix. La citada declaració ha d'incloure tots els béns, drets i obligacions dels cònjuges o convivents i dels altres familiars de primer grau, sempre que aquests ho consentin. A més han d'adjuntar-se còpies de l'última declaració tributària de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost extraordinari sobre el patrimoni.



Recomanació del Govern

Un informe d'Assessoria Jurícia del departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya recomentó paralitzar el pagament de factures relacionades amb treballs per al referèndum il·legal l'1 d'octubre, entre ells, el d'una campanya de publicitat per donar a conèixer el registre de la Generalitat de catalans residents a l'exterior en ser una qüestió que es trobava 'sub iudice' i el d'una altra amb la publicitat de l'1 d'octubre.Així ho van admetre l'exdirector de Difusió de la Generalitat, Ignasi Genovès, i el llavors secretari de Presidència de la Generalitat, Joaquin Nin.