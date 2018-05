Albiol, a Torra: «Si passa de paraules a fets, la democràcia espanyola respondrà»

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha rebutjat aquest dissabte el programa de Govern presentat pel candidat a la investidura, Quim Torra (JxCat), i ha avisat: "Si té la temptació de passar de les paraules als fets, la democràcia espanyola respondrà".

"Si avui està aquí és perquè Espanya és una democràcia. Si el dilluns és investit tot i ser separatista serà perquè Espanya és una democràcia" i, com és una democràcia, actuarà quan se l'ataqui, ha advertit en el debat d'investidura.

Ha assegurat que Torra és "gasolina per apagar el foc" perquè la seva candidatura és una opció radical que solament enquistarà el problema, i que no existeix ni existirà cap república catalana.

I ha reivindicat que, si Torra és investit, "serà un president autonòmic que prometrà o jurarà l'Estatut i la Constitució Espanyola, encara que sigui per imperatiu legal: els que van apostar per la ruptura són la confirmació de l'èxit i la fortalesa d'aquest gran país".



Ha afegit que "cap de les pretensions identitàries del senyor Torra acabaran convertint-se en realitat", i ha avisat que la seva llibertat acabarà on comencin els drets de tots els catalans si segueix per la via unilateral.

També ha defensat que la radicalitat mai ha estat remei per a les solucions, i per això ha lamentat el "discurs incendiari" de Torra, que, segons ell, ha buscat la provocació constant i ha convertit en invisibles als no independentistes.



No li veu mèrits propis

A més, creu que Torra no és candidat per mèrits propis ni pot ser el president que necessita Catalunya: Com pretén rebre respecte institucional si vostè mateix afirma que el president legítim és una altra persona? Com pretén que li prenguem de debò quan vostè solament es desautoritza?".

Sobre l'oferta de diàleg al Govern central feta per Torra, ha destacat que dialogar és necessari però "ha d'haver-hi una única condició: respectar les normes del joc, l'Estatut i la Constitució".

Amb Torra i els seus plantejaments, Catalunya ha passat "del foc a les brases: s'ha passat d'un separatista com Puigdemont a un antiespanyolista: l'independentisme radical ha doblat l'aposta", ha criticat.