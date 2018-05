Arrimadas, a Torra: «Vostè no ha vingut aquí a dirigir un govern, ha vingut a dirigir un CDR»

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, s'ha mostrat contundent aquest dissabte en la primera de les intervencions dels grups parlamentaris per replicar als discurs del candidat de JxCat, Quim Torra, a la sessió d'investidura. "Vostè no ha vingut aquí a dirigir un govern, ha vingut a dirigir un CDR", liha etzibat la líder de la formació taronja. I Arrimadas, que ha recriminat al candidat que vulgui "confrontació" i "procés" fins a les eleccions municipals, ha carregat amb duresa contra piulades i articles de Torra: "Humiliar, vexar i menysprear els catalans que ens sentim espanyols surt gratuït, és una vergonya; em dol a l'ànima que sigui aquí per poder ser investit", ha resolt la cap de files de Cs en lamentar que no hagi intentat "dissimular una mica" i que la seva proposta impliqui "més llenya al foc". És per això que, en carregar contra l'anunci de Torra de crear un comissionat sobre l'article 155 –"pel 3%, no; això ho deixem a part"-, Arrimadas ha interpel·lat els diputats independentistes: "És aquest el vostre candidat de veritat? Considereu que Torra és un bon candidat?", els ha preguntat.

En recuperar piulades i articles de Torra sobre identitat i llengua –"hi ha coses pitjors que els 'tuits', [...] hi ha petroli als seus articles"-, Arrimadas ha assegurat que "les barbaritats" dels polèmics comentaris el desacrediten: "Qualsevol persona que hagi dit qualsevol barbaritat cap a qualsevol col·lectiu, raça o nacionalitat no podria asseure's en aquest Parlament per poder ser investit president, en cap país, en cap", ha assegurat la líder de la formació taronja entre aplaudiments de la seva bancada.

Arrimadas, que ha recuperat aquets textos per explicar "què pensa" Torra de la societat i en assegurar que Torra representa "el nacionalisme identitari i excloent", ha "garantit" també al candidat de JxCat que "personalment s'encarregarà" de fer saber als màxims dirigents de les institucions de la Unió Europa "què pensa" la persona que pot ser president de la Generalitat. "Ja ho veurem", ha afegit irònica en dirigir-se a la CUP -els cupaires fixen el sentit de vot dels seus quatre diputats en Consell Polític aquest diumenge de cara a la segona votació.

La cap de l'oposició ha recriminat al fins ara editor que no hagi fet cap apel·lació directa a la població que no ha votat forces independentistes ni tampoc hagi esmerçat temps en polítiques socials. "Què pensa fer amb les llistes d'espera? [...] Què farà per millorar el deute? [...] En dependència?", ha llistat Arrimadas en qüestionar el "model d'èxit" de l'escola catalana i en preguntar irònica al candidat a la presidència si en cas d'independència a Catalunya desapareixeria la corrupció. "La realitat que li poso de manifest és la dels catalans, no la de la república imaginària de Puigdemont, on ara viuen dues persones: Puigdemont i Torra", ha etzibat Arrimadas.

Per tot plegat, la líder de la formació taronja ha parlat "d'oportunitat perduda" al Parlament després de mesos de "bloqueig" i ha advertit els independentistes que no hi ha "nova etapa sense reconèixer que el procés no va enlloc". "Diàleg, per què? Per com ens separem? Per com ens dividim?", ha preguntat en acusar Torra de no voler que s'aixequi l'aplicació de l'article 155 perquè "no té cap resposta" per a les polítiques socials. "Jo no sé si vostè serà president de la Generalitat, vostè tampoc ho té clar, però li puc assegurar que vostè no pot ser mai president de tots els catalans", ha sentenciat.