En directe · Torra promet impulsar una «proposta de Constitució de república catalana»

El candidat de JxCat a ser investit president de la Generalitat, Quim Torra, afronta avui el primer ple d'investidura. En la seva intervenció, Torra ha promès impulsar un procés constituent que involucri tota la ciutadania i que culmini amb una proposta de constitució de la República.









13.59 h

Inés Arrimadas veu a Torra més radical que Puigdemont i afirma que busca «el xoc»

13.49 h

Miquel Iceta creu que «el fracàs està servit» si Torra aplica el seu discurs d'investidura

13.30 h

Rajoy diu que el que ha vist de Torra no li agrada, però esperarà a jutjar-lo pels seus fets

13.24 h

Albiol titlla d'incendiari el discurs de Torra i augura conflicte si l'escullen

13.02 h

Sánchez demana un president de la Generalitat a la «altura de la seva responsabilitat»

13.00 h

«Brillant Quim Torra. Immillorable, gran discurs»

Brillant @QuimTorraiPla. Immillorable, gran discurs. Molt ben expressat, amb passatges excelsos que donen tota la dimensió històrica que requereix el moment excepcional que viu Catalunya. Responsabilitat i confiança, per la llibertat i la república. pic.twitter.com/7HXdPyx5Pr — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 12 de mayo de 2018



12.56 h

La sessió se suspèn fins a les 15.00 hores

12.51 h

Torra impulsarà un procés constituent que derivi en una «constitució» per a Catalunya

12.41 h

Torra demana a Rajoy diàleg «sense condicions» i que Juncker intervingui

12.31 h

«Majestat, així no»

12.15 h

Torra reivindica el «president» Puigdemont i promet construir la «república»

12.01 h

Comença el ple d'investidura

11.11 h

Quim Torra ha parlat amb Puigdemont minuts abans del ple

En @QuimTorraiPla ha rebut la trucada del MHP @KRLS per desitjar-li sort i encerts en el seu discurs d'investidura. pic.twitter.com/Klyt5nViLb — Jaume Clotet ?? (@jaumeclotet) 12 de mayo de 2018



10.54 h

Tardà aposta per la intermediació internacional

I a partir d´ara treballar per superar com abans millor la fase de confrontació amb l´Estat per tal de fer-ne possible una altra de diàleg/negociació/intermediació internacional a fi d´assolir una resolució democràtica a la demanda de la ciutadania catalana. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 12 de mayo de 2018



10.40 h

Demòcrates avala la investidura de Torra amb un 88,5% dels vots

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas , ha dit aquest dissabte que el candidat a presidir la Generalitat per JxCat, Quim Torra, és més radical que l'expresident Carles Puigdemont i ha assegurat que busca "el xoc". "Cap crida al canvi de rumb, la rectificació i la convivència. Flama al xoc, al conflicte, la confrontació, i per descomptat això és un perill per a la convivència, l'economia i per a tots els catalans", ha declarat en la pausa del ple d'investidura, que es reprendrà a les 15.00. Li ha retret "haver destinat un parell de minuts" a les polítiques socials del Govern, i no creu que el candidat tingui la intenció de millorar la situació de Catalunya.El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha alertat que "el fracàs està servit" si el candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Quim Torra, és investit i compleix el que ha dit que faria el seu Govern aquesta legislatura. En declaracions posteriors al discurs d'investidura, ha sostingut que, si el pròxim Govern desenvolupa el projecte de Torra, les institucions catalanes "estan en perill perquè se situen fora de la legalitat, fora del consens i abraçant plantejaments unilaterals i il·legals que ja han fracassat". "Els nostres temors s'han vist confirmats. Hem vist molta més retòrica que projecte. Molt més passat que futur. Molts més greuges que desig de concòrdia", i creu que Torra s'ha dirigit només als catalans independentistes.El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat avui a Cadis respecte a Quim Torra, el candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, que no en faria cap judici de valor sobre, i encara que el que ha vist no li agrada, perquè no és representatiu del que és Catalunya, esperarà a jutjar-lo pels seus fets. El cap de l'Executiu, que es trobava avui a Cadis participant en un acte de partit, ha advertit en qualsevol cas que garantiran respecte a Catalunya tres coses. En primer lloc que la Constitució i la llei es compleixen a tota Espanya. Així mateix que es respectarà la unitat d'Espanya i finalment que ningú podrà actuar contra el principi d'igualtat de tots els espanyols.El president del PP català, Xavier García Albiol, ha titllat d'incendiari el discurs d'investidura del candidat a la Presidència per JxCat, Quim Torra: "Si és investit president tenim el conflicte garantit". En declaracions després de suspendre's el ple per esmorzar després del discurs de Torra, ha sostingut que el candidat s'ha oblidat a més de la majoria de catalans convertint-los en "invisibles", al no al·ludir als problemes de molts d'ells relacionats amb la sanitat i l'educació. "Segurament esperàvem que una vegada proclamat candidat temperés el seu passat, però no, no, al contrari, ha demostrat que està instal·lat en l'absoluta radicalitat i ho podem resumir com un discurs incendiari", ha expressat.El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez , ha demanat a qui ocupi la Presidència de la Generalitat de Catalunya que estigui "a l'altura de la seva responsabilitat", que "uneixi" i no "aprofundeixi en la fractura" social i política. Així ho ha assenyalat, durant la seva visita a Segòvia i minuts abans que comencés el ple d'investidura del candidat de JxCat, Quim Torra. Sánchez ha recordat el pacte aconseguit al Senat per a l'aplicació del 155. En aquest sentit, ha assegurat que la lletra és "molt clara" i per "retirar-lo" primer cal "restituir la legalitat estatutària", retornar a Catalunya a "la legalitat constitucional". Un cop que es complissin aquestes premisses, ha continuat, i que hi hagués un Govern, "s'aixecaria".L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha felicitat aquest dissabte al candidat a succeir-lo, Quim Torra, pel seu discurs en la primera sessió del ple d'investidura: "Brillant Quim Torra. Immillorable, gran discurs".Quim Torra ha anunciat que, si l'escullen, un dels seus grans propòsits de la legislatura serà impulsar un procés constituent en el qual participin ciutadania i institucions i que derivi en "una proposta de constitució de la república de Catalunya".En la sessió d'investidura d'aquest dissabte, ha resumit així l'orientació del seu mandat: "De la restauració de les nostres institucions a la recuperació de la democràcia en la seva màxima expressió a través de l'elaboració d'un projecte de Constitució". Preveu que aquest procés constituent serà un gran debat sobre com els catalans vulguin que sigui la Catalunya del futur institucional i econòmicament: "Em pregunto a qui pot fer-li por que el nostre país es construeixi des de la màxima radicalitat possible?".Torra ha demanat aquest dissabte al president del Govern, Mariano Rajoy , que els dos executius dialoguin "sense condicions, sense vetar res". "Parlem, senyor Rajoy? Ens asseiem en una taula el seu govern i el nostre? Estem disposats a parlar ara mateix, sense condicions, sense vetar res. Amb el respecte institucional que hi ha d'haver entre governs", ha dit durant el seu discurs d'investidura, en què s'ha mostrat predisposat també a aconseguir un acord amb l'Executiu de Rajoy. També ha dedicat unes paraules al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, a qui ha demanat "intervenir per trobar una solució", i ha assegurat que a Catalunya hi ha presos polítics i exiliats i que les institucions no poden romandre en silenci.Quim Torra ha emulat aquest dissabte a l'expresident Carles Puigdemont i s'ha dirigit el Rei per criticar la seva actitud amb Catalunya i dir-li: "Majestat, així no". Ho ha fet en el seu discurs d'investidura, replicant el 'Majestat, així no' que Puigdemont li va dir a Felipe VI per haver recolzat l'actuació de l'Estat davant l'1-O. "Resulta, Majestat, que hi ha presos polítics, exiliats, centenars de catalans investigats per haver defensat un projecte democràtic com és la independència; resulta que votem l'1-O i el 21D però no es respecta la voluntat expressada a les urnes. Majestat, així no", ha dit.El candidat de JxCat a ser investit president de la Generalitat, Quim Torra, ha iniciat avui el seu discurs d'investidura reivindicant Carles Puigdemont com a president "legítim" i ha promès ser "lleial al mandat de l'1-O" per "construir un Estat independent en forma de república". En la seva intervenció en la primera sessió del debat d'investidura al Parlament, Torra ha recalcat que "el nostre president és Puigdemont": "Jo avui no hauria d'estar aquí fent aquest discurs d'investidura. Hauria d'estar el president legítim de Catalunya", ha recalcat.El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont , ha trucat el candidat a la investidura, Quim Torra, per "desitjar-li sort i encerts" en el seu discurs d'investidura, segons ha explicat l'assessor de JxCAT Jaume Clotet en una piulada a les xarxes socialsEl diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha demanat mediació internacional per superar la "fase de confrontació" amb l'Estat. En una piulada a les xarxes socials, el republicà ha afirmat que a partir d'ara s'ha de treballar "com abans millor" per superar aquesta fase i fer-ne possible una altra de "diàleg/negociació/intermediació internacional" per tal d'assolir una "resolució democràtica" a la demanda de la ciutadania catalana.Els dos diputats de Demòcrates de Catalunya, inclosos dins el grup d´ERC, votaran a favor de la investidura del candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra. Així ho ha decidit la seva militància en una consulta interna impulsada des de la direcció de la formació que lidera Antoni Castellà. En total, 491 persones, un 88,54% dels vots emesos pels membres de Democrates, ha votat ´sí´ a avalar Torra com a futur president de la Generalitat, "amb la condició que la seva acció política serveixi per fer efectiva la República, amb lleialtat al mandat de l'1-O", tal i com plantejava la seva pregunta. Amb un cens total de 2.358 militants, han votat un 23,5% (554 electors) del total. Només un 9,87% (55 vots) han votat en contra d´avalar la investidura i 9 persones (1,59%) s´han abstingut.