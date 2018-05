ERC avisa que «Espanya guanya o perd, però mai negocia per voluntat pròpia»

L'actual líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha expressat avui la coincidència amb el candidat de JxCat a la investidura, Quim Torra, però l'ha advertit sobre la seva oferta de diàleg que cal crear les condicions adequades, ja que "Espanya guanya o perd, però mai negocia per voluntat pròpia".

En la seva intervenció en el ple d'investidura de Quim Torra, el dirigent d'ERC ha transmès el suport de la seva formació parlamentària i el compromís de "treballar per revertir els efectes del 155 i al servei d'aquest projecte compartit".

Sobre l'oferta de diàleg que ha fet Quim Torra, el president del grup d'ERC ha "animat" a fer-ho possible creant les condicions necessàries, especialment comptant amb suports internacionals, si bé ha llançat algunes advertències.

"Estem davant d'un Estat que fa republicans dia a dia, que expulsa demòcrates mentre alguns s'ho miren de lluny", ha afirmat Sabrià abans de subratllar que "Espanya guanya o perd, però mai negocia per voluntat pròpia, només ho fa si se l'obliga".

"Només per la pressió de la gent, de les institucions i de la comunitat internacional, podem fer que aquest moment arribi", ha recalcat.

Segons aquest portaveu republicà, estem davant un Govern "que és capaç de tot per garantir la unitat d'Espanya" i que "ha preferit fracassar democràticament, llençar a les escombraries el seu prestigi internacional i tenir una crisi de legitimitat a Catalunya que és irrecuperable".

"Catalunya -ha afegit el dirigent republicà- ha creat la més gran esquerda que ha tingut el règim del 78", però "són l'autoritarisme i la indecència les que acabaran amb un règim" que no dubta a emprendre "la persecució de la dissidència", cosa que comporta "una gran degradació del seu propi sistema de drets i valors".

Segons Sabrià, els partits d'àmbit estatal "són més de guanyar que no pas de convèncer", però els ha recordat que a Catalunya no tenen majoria per governar i això succeeix, ha opinat, perquè compten "amb un Estat sense projecte per a Catalunya però tampoc per a la resta de pobles, només ofereixen immobilisme i servir a les elits".

Sobre el programa de govern acordat entre JxCat i ERC, ha apuntat: "Sabíem que aquesta legislatura seria excepcional, però l'objectiu continua inalterable, treballar per guanyar la llibertat i fer que Catalunya es converteixi en una república socialment justa i econòmicament pròspera".

El líder d'ERC al Parlament ha insistit també en una cosa que ara mateix és un eix de l'estratègia del seu partit: "Cal ampliar la majoria social, construir una majoria sòlida, àmplia i incontestable a favor de la república".

Ha preconitzat que aquesta ampliació de la majoria social es construeixi en les institucions amb l'acció de govern, però sobretot, ha dit, "al carrer, amb un gran diàleg de país amb vocació constituent" que comporti "que ningú se senti exclòs del nou país".