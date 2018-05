Moncloa adverteix Torra amb el 155: «És un precedent que es pot tornar a utilitzar»

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va advertir que el 155 és ja més que un article de la Constitució perquè des que s'ha aplicat a Catalunya és un «precedent» per al futur si es torna a incomplir la llei, i va insistir a reclamar un president de la Generalitat legal que constitueixi un govern que «tregui a Catalunya de l'excepcionalitat».

Rajoy va llançar aquest missatge la vigília de la investidura de Joaquim Torra com a president del Govern català, en un ple convocat per a aquest dissabte al migdia en el Parlament. El president, que no va esmentar el candidat, va deixar clar que el 155 és avui «un procediment que quedarà per al futur si fos necessari», encara que ha afegit que desitja que no ho sigui. «És necessari que el Parlament triï un president legal, que es posi en el seu lloc i governi amb normalitat. És necessari que s'imposi la sensatesa, el sentit comú i la legalitat», va subratllar Rajoy durant el seu discurs en el 150è aniversari del Diario de Cádiz.

El president no va citar Torra a la seva conferència ni es va referir a la sessió ja convocada per a aquest dissabte al Parlament i va mantenir el seu discurs habitual com si no hi hagués ja un candidat amb possibilitat de ser triat: «Fa falta un president que tregui Catalunya de l'excepcionalitat, garanteixi la convivència i governi per a tothom». Mentre no es constitueixi un nou govern, el 155 seguirà en vigor.



Assoliments de Rajoy

El president va dedicar la intervenció a repassar els assoliments que, a parer seu, ha aconseguit Espanya des de la Constitució de 1812 fins avui, especialment en els últims 40 anys de democràcia. I a la part final del seu discurs es va referir al «desafiament més gran» que ha afrontat el país, «l'atac» a la sobirania nacional que ha suposat el repte independentista català.

En aquest sentit, va defensar la resposta del Govern central i l'aplicació de mesures d'intervenció de la Generalitat, en aplicació del 155 per primera vegada des que es va aprovar la Constitució. Va haver-hi veus que van anunciar conseqüències «apocalíptiques», va continuar Rajoy, però «no hi ha excuses» per aplicar la llei i exigir-ne el compliment, especialment als governants.

I com que la democràcia ha demostrat que es defensa, el president ha advertit que Espanya «és avui un país més fort» i compta amb un precedent de com actuar en el futur: l'aplicació del 155, que «ja no és només un article de la Constitució» sinó un procediment provat.

Per la seva banda, el portaveu de l'Executiu central i ministre d'Educació, Cultura i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, va advertir a Quim Torra que el Govern espanyol «tornarà a actuar exactament igual» si «s'incompleix la llei. A un dia que comenci el debat d'investidura al Parlament, va dir que Torra, que va ser venedor d'assegurances, «ha de valorar el risc» de les seves paraules i fets.

«No sabem el que dirà. He sentit que Torra va ser venedor d'assegurances. Segur que valora perfectament el risc de les coses que diu i fa, per la qual cosa espero que ho faci», va manifestar Méndez de Vigo en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.



«Fermesa i serenitat»

Méndez de Vigo va afirmar que el Govern del PP va donar «clara mostra» que actua amb «fermesa i serenitat» quan s'incompleix la llei, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. I va recalcar que «bona prova d'això» és l'aplicació de l'article 155 de la Constitució davant el desafiament secessionista, que ha portat a més que algunes persones estiguin rendint comptes davant la Justícia. «Si incompleix la llei, el Govern tornarà a actuar igual», va emfatitzar. En aquest sentit, va indicar que el candidat ha de «complir amb els requisits que estableix la llei».