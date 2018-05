La policia situa Torra en una nau que guardava paperetes de l'1-O

La Guàrdia Civil situa Quim Torra, candidat a la presidència de la Generalitat, en una reunió per descarregar material a la nau industrial de Bigues i Riells on en vigílies de l'1-O van confiscar prop de 10 milions de paperetes del referèndum.

L'institut armat fa referència a Torra en un dels seus informes, amb data de 3 setembre del 2017, que formen part del sumari de la causa oberta pels preparatius del referèndum que investiga el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.

L'informe, que conclou que l'exsecretari general de Presidència Josep Maria Jové va participar de forma directa en l'organització de l'estructura necessària per dur a terme l'1-O, inclou tant intervencions telefòniques als investigats com el resultat de seguiments policials a persones presumptament relacionades amb la logística del referèndum.



Operatiu de vigilància

Torra va ser sorprès pels agents en un operatiu de vigilància que la Guàrdia Civil va muntar a la urbanització Can Barri de Bigues i Riells, on el passat 20 de setembre els agents van intervenir per ordre judicial gairebé 10 milions de paperetes per votar en el referèndum. Els agents refereixen en el seu informe l'arribada d'un primer grup de vehicles a la nau, a les 10.05 hores del matí, entre els ocupants dels quals identifiquen Marta Vilalta, directora general de Joventut de la Generalitat, i el llavors diputat de JxSí Chakir el Honrani.