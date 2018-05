Puigdemont: Torra convocarà eleccions d'aquí 5 mesos si l'Estat «segueix amb la persecució»

L'expresident Carles Puigdemont ha avisat aquest dissabte que el candidat a la investidura, Quim Torra (JxCat), convocarà eleccions a partir del 27 d'octubre --el primer dia que podria fer-ho de forma legal-- "si el Govern espanyol segueix amb la persecució".

En una entrevista del diari italià 'La Stampa' recollida per Europa Press, explica que va ser un "error" no declarar la independència immediatament després de l'1-O --ho va fer, però la va suspendre immediatament a l'espera de mediació--, però avisa que Torra s'encarregarà de desplegar la república.

Detalla que el seu major error dels últims mesos va ser confiar en l'Estat espanyol després del referèndum i afegeix: "Hauria d'haver declarat la independència, però em van arribar missatges que Rajoy volia parlar".

Preguntat per si Torra serà un president marioneta com s'ha dit, Puigdemont respon que no i que Torra serà un "president efectiu" que dissoldrà el Parlament si ho considera oportú per convocar eleccions.

Ell internacionalitzarà



I detalla que ell mateix s'encarregarà d'internacionalitzar el procés independentista, "que és un assumpte europeu", i d'aconseguir que la justícia internacional avali l'actuació de la seva Govern i condemni la del Govern central.

A més, preguntat per si ha fet passos enrere aquestes últimes setmanes, contesta que no: "Anem avançant, inspirats en la lògica política, no en la militar".