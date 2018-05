Riera, sobre el consell polític: «Sigui quina sigui l'opció, serà per a la independència i per a la república»

El diputat de la CUP Carles Riera ha afirmat que les bases cupaires decideixen aquest cap de setmana el sentit de vot dels diputats per a la segona votació de la investidura d'acord amb un "compromís ineludible amb la república i el principi de construir-la des de baix". "Sigui quina sigui l'opció, serà una opció per la independència per la república", ha assegurat Riera aquest dissabte al Parlament, hores abans que la reunió del Consell Polític fixi a Cervera si els quatre diputats s'abstenen i faciliten la investidura o si opten per un 'no' a Quim Torra. En la seva intervenció al debat d'investidura, Riera ha lamentat que, mesos després de l'1-O, JxCat i ERC situïn "una autonomia entre la dignitat del poble i la repressió de l'Estat". "No ens enganyem: si som davant del quart candidat és perquè no han volgut desobeir l'estat per investir Puigdemont; [...] és un acte de vassallatge en sentit contrari a l'1-O", ha resolt Riera.