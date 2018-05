El territori sagrat de Quim Torra

Jo soc fill de Blanes i la família de Santa Coloma. Per mi no hi ha res més sagrat», responia Quim Torra a Manel Nadal el gener de 2017 quan l'exdiputat socialista l'havia qüestionat a Twitter perquè en un article parlava de «pagesos de comarques». El candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, nomenat per Carles Puigdemont, mostra amb orgull les arrels selvatanes. Ho fa en públic i la xarxa social Twitter, a través del seu perfil oficial (@QuimTorraiPla), n'ha estat testimoni en els últims anys.

A Blanes hi va néixer el 1962 i hi va passar els primers anys de la seva vida. A Santa Coloma de Farners hi va tornar la seva família després d'una etapa a Barcelona. A la capital de la Selva ara hi viu la seva mare, on tenen una casa pairal, i on Torra es deixa caure en moltes ocasions. Així ho ha deixat palès a la xarxa social amb imatges de passejades o participacions en activitats com una penjada de cartells per la llibertat dels «presos polítics» el passat novembre o una concentració a favor del referèndum un mes abans. Però també de Blanes amb els focs artificials de la Festa Major que se celebra en honor a Santa Anna i Sant Joaquim (nom dels Torra, fill i pare).

«Als Torra els veiem sobretot per la Festa Major», explica la Mariona, que va coincidir amb l'ara presidenciable durant la seva etapa infantil a Blanes. La família Torra es va traslladar a Blanes, on el pare, enginyer, era un dels alts càrrecs de l'antiga tèxtil S.A.F.A. El pare de la Mariona també ho era i van mantenir relació familiar.

Torra va néixer, doncs, a Blanes. Vivien en un dels habitatges de la colònia industrial d'aquesta empresa, que també disposava d'escola i on va estudiar fins a cinquè, recorda la Mariona. La família d'aquesta marxava primer a Barcelona i poc després ho feien els Torra, per anar el pare a la seu de Safa com a directiu. A la capital catalana, l'ara candidat va estudiar als Jesuïtes de Sarrià. Després, la família va tornar a Santa Coloma però ell es quedava i emprenia una etapa professional el 1987 a l'empresa d'assegurances Winterthur, poc després d'acabar Dret a la UAB, que el va acabar portant a Suïssa. Allà li despertaria la passió per la història, la cultura i Catalunya. De tornada el 2007 es va instal·lar a Barcelona entre Gràcia i Sant Gervasi i va aprofitar per crear l'editorial A Contravent.

Casat amb Carola Miró, professor de l'escola Thau, tenen tres fills (dues noies i un noi). La seva devoció per Carola Miró queda palesa al públic en una web dedicada al 50 aniversari de Miró que inclou paraules seves, dels familiars i amics. «No he conegut ningú encara com tu, Carola, que representi la bondat absoluta», «inclinada a fer el bé», li professa a la web creada perquè perduri en el temps. De fet, li confessa «que et devem una altra gran cosa: la nostra supervivència», ja que, «sense tu, els Torra Miró seríem sota un pont, vivint enmig del més absolut caos i desordre». I amb un somriure «a punt per a qualsevol que el necessités», acaba Quim Torra destacant que ella i els fills «ompliu la meva vida».

A la tornada a Barcelona va començar a posar el peu en política, breument a Unió (UDC) i el 2009 afiliant-se a Reagrupament. Director del Born Centre Cultural, líder de Sobirania i Justícia, després al secretariat Nacional de l'ANC, interinament president d'Òmnium... l'escriptor, editor i advocat va anar fent el camí que tant ja s'ha comentat i que acabaria en la candidatura de JxCat i, ara, a un pas de ser president de la Generalitat.