Tres morts en estavellar-se una avioneta Flix

Tres persones han mort aquest dissabte a la tarda en estavellar-se l'avioneta en la qual viatjaven a Vinebre (Ribera d'Ebre). Els Bombers de la Generalitat han rebut, a les 15.49 hores, un l'avís d´un incendi de vehicle al punt quilomètric 9,5 de la carretera T-2237.

En arribar al lloc de l´accident, les cinc dotacions dels Bombers destinades han comprovat que es tractava d´una avioneta que s´havia estavellat just al costat de la via. A l´interior de l´aparell, que segons les informacions facilitades per AENA s´havia enlairat de l´aeroport portuguès de Tires/Cascais, viatjaven tres persones, que han perdut la via com a conseqüència de l´accident.

Per ara es desconeixen les identitats i nacionalitats de les víctimes. Fins al lloc s'han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Per ara es desconeix perquè s'ha estavellat l'avioneta. Diverses patrulles dels Mossos d´Esquadra, així com efectius de la Policia Local, s´han mobilitzat per realitzar les tasques de seguretat i control. Així mateix, tècnics de la comissió estatal d´investigació d´accidents d´Aviació Civil també s´han desplaçat fins al lloc del sinistre per esclarir els fets.

Seguint el protocol, la Direcció General de Protecció Civil ha activat en fase d'Alerta el Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya, AEROCAT, en previsió de que es presentés alguna dificultat a l'hora de gestionar la situació d'emergència. El contacte amb AENA ha estat permanent i es manté l'activitat sense afectacions a l'aeroport de Reus

L´avioneta s´ha incendiat i ha provocat un foc de vegetació de 150 metres quadrats, que ha estat sufocat per les dotacions de Bombers amb rapidesa.