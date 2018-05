La CUP decideix avui si avala o rebutja la candidatura de Quim Torra

El Consell Polític extraordinari de la CUP es reuneix avui a Cervera per decidir si avala o rebutja la candidatura de Quim Torra a presidir la Generalitat, una decisió que preveuen fer pública cap a les 3 de la tarda.

Tres assemblees territorials de la CUP (Barcelona, el Baix Llobregat i el Camp de Tarragona) van forçar ahir la reunió del Consell Polític i del Grup d'Acció Parlamentària (GAP) per decidir sobre si els seus quatre diputats han de mantenir l'abstenció que van anunciar, emetre quatre vots positius o quatre de negatius, que limitarien les aspiracions de Torra.

Segons va explicar la diputada Natàlia Sànchez en una entrevista d'Europa Press, aquestes tres ter-ritorials demanaven reobrir el debat i votar no pel caire «autonomista» de Torra: com que eren suficients per convocar el Consell Polític, des de divendres les assemblees locals debaten per elevar una decisió al Consell Polític.

El Consell Polític és el màxim òrgan polític entre les Assemblees Locals de la CUP, un òrgan directiu del Secretària Nacional, amb funcions organitzatives, estratègies i de coordinació i acció política.

Cada assemblea territorial delega entre tres i sis membres segons el nombre de militants, de comarques, de regidors i d'assemblees locals que tinguin.

El GAP és un òrgan de consens que marca els passos de l'acció parlamentària mitjançant la participació de tots els moviments socials englobats en la Crida Constituent.