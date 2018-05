Domènech veu el govern «caducat abans de néixer»

El president del grup de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, va afirmar que el Govern de Quim Torra «està caducat abans de néixer» per la «provisionalitat» de la legislatura. En la seva intervenció en el debat d'investidura, va demanar al candidat que concreti per quant temps serà i si hi haurà eleccions a partir del pròxim octubre. Va fer referència als polèmics tuits del blanenc i li va preguntar què pensa dels espanyols, recordant que un 70% dels catalans també se'n senten. «Quan vostè expliqui què pensa dels espanyols sabrem què pensa de Catalunya i sabrem si entén Catalunya», va afegir per reblar que si ell hagués fet els tuits «no s'hauria presentat mai a la presidència de la Generalitat».