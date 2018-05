Iceta insta a deixar la unilateralitat «fracassada»

El líder del grup PSC-Units, Miquel Iceta, retreu al candidat a la investidura, Quim Torra, que accepti ser un president «rebaixat i subordinat» a Carles Puigdemont i lamenta que només es dirigeixi als catalans independentistes, i l'insta a més, a renunciar a la via unilateral «fracassada».

En la seva intervenció en la primera sessió del ple d'investidura al Parlament de Catalunya, Iceta ahir va deixar clar que els socialistes votaran en contra, «no només perquè l'hagin proposat digitalment, sinó perquè ha acceptat encantat la subordinació a qui considera president legítim». Va considerarque Torra serà president «per gràcia de Puigdemont i amb permís de la CUP», però va recordat que la Generalitat és «la institució més alta del país i no pot quedar subordinada a cap plantejament ni persona».

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per la seva banda va afirmar ahir que el president de la Generalitat «ha d'unir els catalans, no dividir ni aprofundir en la fractura social, política i econòmica». Sánchez va recordar al futur president que «ha d'aspirar a governar per al cent per cent dels catalans, no per al 47% que hagi votat el bloc independentista». En aquest sentit, el líder dels socialistes espanyols va remarcar que cal «obrir una legislatura autonomista i respectar la Constitució».