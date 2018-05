Millo no descarta que Puigdemont «es tregui de la barretina un nou candidat» si la CUP vota 'no' a Torra

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, no ha descartat que Carles Puigdemont "es tregui de la barretina un nou candidat" si la CUP vota 'no' a la investidura de Quim Torra. En una entrevista al 'Via Lliure' de RAC1, Millo ha considerat "molt difícil" preveure què pot decidir la CUP aquest diumenge i no el sorprendria "cap posició". En cas que surti el 'no', no ha descartat que es proposi un nou candidat en els vuit dies que quedarien de marge entre l'eventual investidura fallida de Torra i el 22 de maig, data límit per a la convocatòria automàtica d'eleccions, per evitar aquests comicis precisament. "No descarto una altra opció, trencant fins i tot la situació de blocs o que Puigdemont es tregui de la barretina un altre candidat", ha declarat. D'altra banda, ha insistit que el 155 s'aixecarà quan hi hagi un nou govern però ha alertat que l'Estat estarà "vigilant" que les seves actuacions compleixin amb la Constitució i l'Estatut.

Millo ha valorat que el futur president hauria de fomentar el diàleg i "abandonar la confrontació política", acceptant que "s'han comès errors i volent corregir-los". Ha lamentat que aquesta no és la realitat que es va veure segons ell aquest dissabte en el discurs d'investidura de Torra.

Tot i això, ha dit que no es poden anticipar per les paraules sinó que s'han de basar en els fets i que, en un primer moment, si Torra és escollit i forma govern, "culmina" el darrer objectiu del 155, que és "restaurar les institucions d'autogovern amb el normal funcionament de l'autonomia". "No té massa sentit un altre tipus d'especulacions", ha valorat.

Tot i això, ha asseverat que el govern espanyol estarà "vigilant" si es compleix el marc constitucional i estatutari i "si es tornés a produir una situació com la d'abans automàticament s'actuaria".

Per exemple, sobre la reobertura de les delegacions a l'estranger ha apuntat que si s'obren per portar a terme una actuació "de caràcter comercial" com fan altres comunitats autònomes no hi hauria problema però sí si es fan servir "per un objectiu il·legal, que és el que feia l'anterior govern".

Millo ha insistit també en la "mà estesa" al diàleg del govern espanyol, assegurant que el president Mariano Rajoy estarà disposat a parlar amb Torra, si aquest es compromet al marc estatutari i constitucional. Ha lamentat però que tot i les paraules de diàleg de Torra, el que ell va veure ahir va ser "menyspreu" cap als grups de l'oposició.