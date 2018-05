Neus Munté serà la candidata del PDeCAT a l'alcaldia de Barcelona

L'exconsellera Neus Munté es va imposar al membre del Comitè Nacional del PDeCAT Carles Agustí en les primàries que es van organitzar per escollir el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona en les eleccions de l'any vinent.

Un 36 % dels associats de la formació van participar en aquestes primàries, d'un cens de 1.675, i 405 (el 67%) van optar per Munté, mentre que 172 (28%) ho van fer per Carles Agustí. També hi va haver 21 vots en blanc i dos nuls.

Així ho van anunciar ahir en roda de premsa la presidenta de la vegueria de Barcelona del partit, Mercè Homs, i la presidenta del Comitè Organitzador de Primàries (COP), Magda Oranich, que van ser acompanyades un moment per la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que va marxar al Parlament.

Coneguts els resultats, Munté, molt contenta, va expressar el seu agraïment a tots aquells que han fet possibles aquestes primàries i també a Agustí, afirmant que «més que haver-hi un candidat guanyador i un perdedor, hi ha un candidat i molta feina a fer».

Segons el seu parer, les primàries han arribat «per quedar-se» i des d'ara diu que es posa a disposició de totes les agrupacions per «baixar al detall dels problemes, de les inquietuds, dels anhels dels ciutadans». També «per plantar batalla democràtica a l'actual projecte, si se li pot dir així, de l'equip de govern de l'alcaldessa Ada Colau».