Protecció Civil activa l'alerta de Inuncat per pluges i acumulació d'aigua

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial per a emergències per inundacions a Catalunya, Pla Inuncat, per les precipitacions previstes per avui a tot Catalunya i per les possibles afectacions que es poden derivar de les acumulacions d'aigua i l'increment de cabal d'alguns rius.

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que durant tot el matí d'avui pugui ploure amb intensitat a les comarques centrals i Barcelona.

Durant el dia d'ahir ja es van registrar precipitacions, sobretot al Pirineu i el Prepirineu occidental, on les acumulacions d'aigua han provocat l'increment del cabal d'alguns rius.

El riu Garona ha augmentat el seu cabal fins a 85,10 m3 al seu pas per Bossòst (Val d'Aran), segons ha informat Endesa Generació, una xifra que supera el nivell d'avís, pel que pot desbordar-se.

Protecció Civil ha demanat als ciutadans que extremin les precaucions i no aparquin els vehicles en rieres o punts subterranis inundables, ni travessin rius o rieres si porten aigua.