Tres morts en estavellar-se una avioneta Flix

Els Mossos, al lloc dels fets investigant les causes de l´accident. mossos

Els tres ocupants d'una avioneta que viatjava de Portugal a Reus va morir ahir en estavellar-se l'aparell al municipi de Flix (Ribera d'Ebre), a uns 70 quilòmetres de l'aeroport català.

L'avioneta es va precipitar per causes que encara es desconeixen entre les poblacions de Vinebre i Flix, al costat del punt quilomètric 9,5 de la carretera T-2237.

Segons Protecció Civil, l'avioneta havia sortit de l'aeroport de Tiris/Cascais de Portugal i es dirigia a l'aeròdrom de Reus (Baix Camp) amb tres persones a bord, la identitat de les quals es desconeixia en tancar l'edició.Els Bombers van rebre l'avís del succés quan faltaven 10 minuts per a les quatre de la tarda.

L'avioneta es va incendiar i com a conseqüència es va produir un foc de matolls en una superfície d'uns 150 metres quadrats, que va ser sufocat pels Bombers amb rapidesa.

Seguint el protocol establert, la Direcció General de Protecció Civil va activatr en alerta el pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (Aerocat). Tot i el succés, l'Aeroport de Reus va poder operar amb normalitat.

Fins al lloc de l'accident es van desplaçar cinc dotacions dels Bombers, així com quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local i la unitat tècnica de seguretat aèria per intentar aclarir les causes de l'accident.