Albiol, a Torra: «És a les seves mans que el govern no s'hagi de tornar a intervenir»

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha advertit el candidat a president de la Generalitat, Quim Torra (JxCat), que "és a les seves mans que el Govern de Catalunya no s'hagi de tornar a intervenir" amb l'article 155 de la Constitució, com a l'octubre.

"El que pugui passar a Catalunya en els propers mesos només depèn de vostè", ha avisat al ple d'investidura d'aquest dilluns, i l'ha acusat de buscar el conflicte amb l'Estat i de menysprear la Presidència de la Generalitat per considerar-se un president provisional.

"Si el president Tarradellas aixequés el cap i veiés que la Presidència passa a ser ocupada per algú que no es reconeix com a president legítim, segurament no es reposaria de l'esglai i de la vergonya", li ha etzibat.