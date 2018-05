La CUP permetrà investir Torra però avisa que farà oposició

La CUP va decidir mantenir les quatre abstencions per a la votació d'avui al Parlament, amb les quals possibilitarà la investidura de Quim Torra com a president, encara que la formació va puntualitzar que no donarà suport al futur Govern i farà oposició durant la legislatura. El consell polític dels antisistema, reunit a Cervera coincidint amb una assemblea general de la formació, va votar la possibilitat de modificar l'abstenció que la CUP ja havia decidit sobre qualsevol candidat a la investidura que no fos Carles Puigdemont. L'opció guanyadora va ser no introduir canvis i mantenir l'abstenció dels quatres diputats, quelcom que és suficient perquè avui, en la segona votació de la sessió d'investidura, Torra surti elegit president de la Generalitat per majoria simple, juntament amb els vots favorables de JxCat i ERC i els negatius de la resta de grups (Ciutadans, PSC-Units, Catalunya En Comú-Podem i PPC).

El portaveu de la CUP Lluc Salellas va puntualitzar que el partit havia decidit «no bloquejar la investidura» pel «context polític actual», marcat pel 155 i els polítics presos o a l'estranger, però això no significa, va destacar, que facilitin «la governabilitat» durant la legislatura. La formació antisistema ha constatat, segons Salellas, una «reculada» de JxCat i ERC en l'objectiu d'una «República catalana efectiva», quelcom que impossibilita un suport al futur Govern. El resultat de la votació va ser de 40 vots a favor de facilitar la investidura, 24 en contra i una abstenció.



«Oposició activa»

La diputada Maria Sirvent va destacar el pas de la CUP a l'«oposició activa» al Parlament i va destacar que les quatre abstencions, malgrat que faran viable la investidura de Torra, «no es poden interpretar com a suport o col·laboració» amb el Govern o amb el candidat.

En tot cas, la decisió de la CUP ha alleujat JxCat i ERC, les dues formacions independentistes que havien apostat per Quim Torra com l'últim candidat per evitar la repetició d'eleccions, abans que expiri el termini el 22 de maig.

Torra ja es va sotmetre a la primera sessió del debat d'investidura dissabte i no va obtenir la majoria absoluta necessària, de manera que avui està prevista la segona votació, en la qual n'hi haurà prou en aquest cas amb la majoria simple, que només l'abstenció de la CUP i el vot favorable de JxCat i ERC amb les delegacions de vots de Carles Puigdemont i Antoni Comín podien garantir.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va acusar els partits que donen suport al 155 -PP, PSOE i Ciutadans- de «no acceptar que al Parlament hi hagi una majoria independentista», després de les investidures fallides de Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull. Mentrestant, l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va dir que el seu partit sempre ha reivindicat la necessitat d'un Govern «efectiu» que va garantir que no estarà «sotmès».