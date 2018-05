Domènech: «Governarà per a tot el país o tan sols per a una part?»

Domènech: «Governarà per a tot el país o tan sols per a una part?» Reuters

El president del grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem (CatECP), Xavier Domènech, ha reiterat el 'no' de la formació a la investidura del candidat de JxCat, Quim Torra. En el debat de la segona volta, aquest dilluns al matí, Domènech ha argumentat que la postura dels comuns significa votar "a favor d'una alternativa, inclusiva i progressista, i a favor del que ha estat, és i sempre serà la Catalunya real". "No votarem en contra de nosaltres mateixos", ha sentenciat Domènech. A més, el líder de CatECP ha preguntat a Torra si el seu Govern durarà només cinc mesos, motiu pel qual ha augurat que el nou executiu no realitzarà els seus objectius, per "incompliment" i per "incapacitat".