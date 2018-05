L'Audiència Nacional dóna 10 dies a Valtonyc per entrar a la presó

L'Audiència Nacional ha donat deu dies José Miguel Arenas Beltrán –conegut com a 'Valtonyc'- perquè ingressi a la presó després que el Tribunal Constitucional rebutgés el recurs d'empara que va presentar l'artista. Valtonyc va ser condemnat a 3 anys i 6 mesos per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces no condicionals. Una sentència que va ratificar al febrer el Suprem, que va fer que el raper acudís al TC per evitar que s'executés la sentència i hagués d'entrar a la presó. L'alt tribunal, però, va considerar que "no estava justificada la seva transcendència constitucional". Valtonyc ja va anunciar que no entraria a cap centre penitenciari "pel seu propi peu". Segons fonts judicials, el raper podrà entrar a qualsevol presó.

L'entorn de Valtonyc va denunciar fa uns dies que el raper serà el primer músic a l'Estat que entri a la presó únicament per les seves lletres i recorden que el 17 de juny a Mallorca hi haurà un concert solidari amb més de 40 grups de tot l'Estat.