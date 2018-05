El ple d'investidura de Quim Torra, en directe

El Parlament de Catalunya aprovarà aquest dilluns la investidura del candidat de JxCat, Quim Torra, com a nou president de la Generalitat amb l'abstenció dels quatre diputats de la CUP. El Parlament celebrarà a les 10.30 la segona sessió del ple d'investidura, després que en la primera, que es va celebrar el dissabte, Torra no aconseguís la majoria absoluta de 68 diputats necessària per ser investit.



Aquest dilluns sí que serà investit, ja que en la segona votació necessita solament la majoria simple, que té garantida des d'aquest diumenge. Els 'cupaires' han decidit mantenir la seva abstenció de la primera volta: consideren que el programa de Govern de JxCat i ERC és una "reculada" en la construcció de la República, però no volen bloquejar la investidura tenint amb compte la situació actual.









09.33 h

Torrent no demanarà audiència a Felip VI per comunicar-li la investidura de Torra

09.15 h

Quim Torra arriba al Parlament de Catalunya

09.04 h

Cleries sobre l'abstenció de la CUP: "S'ha d'agrair"

El president del Parlament Roger Torrent no demanarà audiència amb el rei d´Espanya, Felip VI, per comunicar-li formalment la investidura de Quim Torra si, finalment i com està previst, acaba sent votat al ple com a president de la Generalitat. Habitualment aquest era un tràmit protocol·lari que es portava a terme cada cop que s´investia un nou cap del Govern, però Torrent ni tan sols sol·licitarà que se celebri i es limitarà a comunicar la investidura per escrit.El candidat a la investidura Quim Torra ja ha arribat aquest dilluns al Parlament, al voltant de les 9 del matí. A l'entrada de l'edifici, al parc de la Ciutadella, l'esperaven el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa; la portaveu de JxCat, Elsa Artadi , i diputats com Francesc de Dalmases, Laura Borràs, Marc Solsona, Lluís Font i Imma Gallardo.El portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, s'ha pronunciat aquest dilluns sobre la decisió de la CUP de mantenir la seva abstenció a la investidura per facilitar l'elecció de Quim Torra: "S'ha d'agrair aquest posicionament". En una entrevista a RNE, ha demanat que ningú no pensi que Torra serà un president titella, però ha assenyalat que es coordinarà amb l'expresident Carles Puigdemont, que tindrà "una vessant de treball exterior en la qual deixarà en evidència determinades coses que estan passant en el Govern espanyol". Cleries ha lamentat que des de l'Executiu central "no s'han respectat els resultats electorals" del 21 de desembre a Catalunya, quan els partits van mesurar les seves forces i el PP va quedar retratat, en la seva opinió.