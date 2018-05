Riera: «Som i serem a l'oposició per lleialtat a l'1-O»

El diputat de la CUP, Carles Riera, ha volgut deixar clar que l'abstenció dels quatre diputats cupaires no suposa donar suport al govern de Quim Torra sinó que respon a "l'excepcionalitat repressiva" de l'Estat. "Som i serem a l'oposició per lleialtat a l'1-O i fidelitat a qui no vol fer ni un pas enrere en el camí cap a la República", ha afegit Riera després que aquest diumenge, a Cervera, un consell polític extraordinari hagi mantingut l'abstenció en segona volta permetent així la investidura aquest dilluns de Torra. Riera també s'ha dirigit directament als comuns per emplaçar-los a desobeir el Tribunal Constitucional (TC) quan suspèn lleis del Parlament "destinades a les classes populars". "Desobeiran el TC o seguiran sostenint el règim del '78?", els ha preguntat.