Torrent no demanarà audiència a Felip VI per comunicar-li la investidura

El president del Parlament no demanarà audiència amb el rei d´Espanya, Felip VI, per comunicar-li formalment la investidura de Quim Torra si, finalment i com està previst, acaba sent votat al ple com a president de la Generalitat. Habitualment aquest era un tràmit protocol·lari que es portava a terme cada cop que s´investia un nou cap del Govern, però segons han explicat fonts de la presidència del Parlament a l´ACN, Torrent ni tan sols sol·licitarà que se celebri i es limitarà a comunicar la investidura per escrit.

El president considera que la tradició va canviar en el moment que, en la legislatura passada, va canviar en negar-se Felip VI a rebre a l´aleshores presidenta Carme Forcadell. Però a més, Torrent al·lega que el tràmit no procedeix políticament perquè el monarca espanyol, com a cap d´Estat, "no s´ha solidaritzat encara amb les víctimes" de l´1-O i manté els termes que va expressar en el seu discurs fet el 3 d´octubre, i a més nega que a Espanya "existeixen presos polítics".