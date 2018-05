Aamer Anwar: «El fantasma de Franco està dictant" les accions de Rajoy»

L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, creu que l'Estat espanyol està fent "intents desesperats" per mostrar una "imatge diferent" a nivell internacional, i que vol vendre a la Unió Europea que amb un nou govern a Catalunya la situació "ja és com abans". "Espanya dirà als socis europeus que, amb presos polítics en una presó de la UE, tot està solucionat? No està solucionat!", remarca Anwar en una conversa amb l'ACN. Segons aquest advocat, l'Estat espanyol està fent un "abús deliberat" del procés de les euroordres perquè "continua canviant les regles del joc", estudiant ara la possibilitat de rebaixar els càrrecs a sedició o a conspiració per la rebel·lió. "El govern espanyol va canviant els objectius. Quan no els surt bé la primera vegada, ho tornen a intentar i intentar i, és clar, això és una preocupació que exposarem davant del jutge", explica Anwar, que ho considera "inacceptable". El lletrat de Ponsatí creu que l'Estat mostra "certa arrogància" al creure que la justícia dels altres països europeus "enviaria de retorn" els polítics que són "a l'exili".

L'advocat, que aquest cap de setmana ha estat a Barcelona, admet haver quedat "en xoc" després d'haver acceptat el cas. "La majoria de la gent, a Escòcia i al Regne Unit, està horroritzada, i al principi no s'ho creien. Espanya és un membre de la Unió Europea, és considerada un soci, una democràcia. Però un cop vam començar a examinar el sistema judicial vam veure que no té ni imparcialitat ni independència", destaca.

Segons diu, sembla que "el fantasma de Franco està dictant al govern espanyol què fer". "No és Rússia, no és un país africà, ni cap dictadura ni règim del Pròxim Orient. És Espanya que va enviar 7.000 policies i membres dels cossos de seguretat que van utilitzar porres i armes per atacar gent que volia votar pacíficament", lamenta.

Tot i que confia guanyar el cas contra l'extradició de Ponsatí, Aamer Anwar creu que Espanya hauria de retirar l'euroordre perquè "l'única solució" és la "negociació". "Cal una demanda incondicional per l'alliberament de tots els presos polítics i perquè es retirin les euroordres", destaca. "La Clara Ponsatí no vol continuar en l'exili polític la resta de la seva vida", admet.

Per Anwar, "l'objectiu final" és aconseguir, a través de la pressió europea, l'alliberament de tots els "presos polítics" i que, també, se'ls garanteixi el seu "dret democràtic" a l'activitat política, si la volen seguir exercint. "Cada pas endavant compta", remarca, assenyalant que els advocats internacionals estan fent "una feina extraordinària" i "difícil" per visualitzar a l'exterior "la manca d'independència i imparcialitat" del sistema judicial espanyol o les "ombres de Franco".

Segons aquest advocat, el cas català pot acabar al Tribunal Europeu de Drets Humans perquè Espanya pot ser acusada de violar "la convenció de drets humans" per "tractament degradant dels ciutadans", "abús de poder per part de la policia i els serveis de seguretat" i violació del dret a un "judici just".